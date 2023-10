LONDON (dpa-AFX) - Nach Kursverlusten im dritten Quartal sieht die britische Investmentbank Barclays etliche europäische Software- und IT-Titel durch zunehmend attraktive Bewertungen gestützt. Dies gilt laut Analyst James Goodman vor allem für den Messtechnik- und Geoanalytik-Spezialisten Hexagon sowie den Bausoftware-Anbieter Nemetschek .

Allerdings sei das Ergebnispotenzial für die Mehrheit der Aktien angesichts des weiter schwierigen Konjunkturumfelds begrenzt, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb stufte Goodman die beiden Aktien lediglich von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Die Kursziele beließ er auf 100 schwedischen Kronen beziehungsweise 60 Euro. Damit räumt er Nemetschek gemessen am Montags-Schlusskurs ein etwa zweiprozentiges Potenzial ein - dieses schöpfte die Aktie am Dienstag aus.

Nach dem ordentlichen ersten Halbjahr hätten weiter steigende Zinsen und der abklingende Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) Technologietitel weltweit belastet, führte Goodman aus. Am schlimmsten habe es in Europa Hexagon erwischt, doch auch für Dassault, Nemetschek und Amadeus sei es prozentual zweistellig bergab gegangen.

Bei Nemetschek konstatierte der Analyst nun ein widerstandsfähigeres Marktumfeld. Der Gegenwind aus dem zweiten Quartal, der etwa durch vorgezogene Aufträge entstanden sei, dürfte das dritte Jahresviertel, über welches Nemetschek am 26. Oktober berichten will, nicht mehr so stark beeinflusst haben.

Goodman rechnet zwar mit einem weiteren schwachen Quartal. Doch die erwartete Wachstumsbeschleunigung im Schlussquartal sowie die nicht so schlecht wie befürchteten Aussichten für 2024 ließen das Verhältnis von Chancen zu Risiken ausgewogener erscheinen. Auch die Risiken für das im laufenden Jahr angestrebte, prozentual zweistellige Umsatzplus schätze er geringer ein als ursprünglich gedacht.

Für Teamviewer erhöhte der Experte wegen des angekündigten Endes als Hauptsponsor mit dem englischen Fußballverein Manchester United die Gewinnschätzungen. Das Kursziel schraubte er von 17 auf 18 Euro hoch, was ein Potenzial von knapp 14 Prozent zum gestrigen Schlusskurs beinhaltet. Die Papiere des Fernwartungssoftware-Spezialisten werden genauso weiter mit "Overweight" eingestuft wie jene von SAP .

Entsprechend der Einstufung "Equal Weight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im beobachteten Sektor entwickeln wird. Im Falle von "Overweight" rechnen die Analysten mit einer im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Entwicklung./gl/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 14:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 04:10 / GMT

