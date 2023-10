Heute im gabb: Um 11:57 liegt der ATX TR mit -0.41 Prozent im Minus bei 6889 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.42% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +0.76% auf 105.4 Euro, dahinter Erste Group mit +0.46% auf 32.77 Euro und Uniqa mit +0.33% auf 7.575 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15191 ( -0.07%, Ultimo 2022: 13923, 9.11% ytd). - In den News: Addiko, Wiener Börse, Uniqa, Research zu CA Immo- Nachlese: How to ETF, WIFI Wien 97 und wer trinkt am meisten Bier?- Kurze zu RHI Magnesita- Unser Robot sagt: S Immo, Amag, Agrana und weitere Aktien auffällig; Herwig Teufelsdorfer führt den 4. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 3.10.: Extremes zu Addiko Bank und Polytec- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking Österreich ...

