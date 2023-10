Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4827/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/52 geht es um einen neuerlichen Fall des ATX unter seinen Jahresstartwert, dann die neue Beobachtungsliste, die die Telekom auch nach Streubesitzfaktoren-Anpassung und ETS-Abspaltung bestätigt. Die Strabag könnte in den nächsten Monaten VIG und MMK challengen. Weitere News: Addiko, Wiener Börse, Uniqa, RHI Magnesita, Research zu CA Immo. EuroTeleSites ist jetzt die grösste Position im wikifolio Stockpicking Österreich. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...