FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Auftragseingang im Verteidigungsbereich dürfte im dritten Quartal erneut stark gewesen sein, dank des Hauptkunden Bundeswehr, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er prognostiziert ein Umsatz- und Gewinnwachstum zum zweiten Jahresviertel, betonte aber, dass das Schlussquartal - wie üblich - am wichtigsten sei. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte den Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns und Autozulieferers im November./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 06:54 / CET



ISIN: DE0007030009