In diesem Jahr ist der Best of Krypto Index (WKN A2URSJ) von BÖRSE ONLINE in der Kategorie "Zertifikat des Jahres" nominiert. Noch bis zum 30. Oktober können Sie Ihre Stimme für unseren Index angeben. Mitmachen und gewinnen! Unter allen Teilnehmern verlosen die Veranstalter der ZertifikateAwards außerdem eine Reise nach Berlin für zwei Personen. Ein Besuch bei der feierlichen Preisverleihung am 23. November 2023 in der Hauptstadt ist inklusive. Worauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...