Als "Dayforce" will das Unternehmen zur weltweit führenden Personalplattform wachsen

TORONTO, Ontario, Kanada und MINNEAPOLIS, Minnesota, USA, Oct. 03, 2023(NYSE: CDAY; TSX: CDAY), einer der weltweit führenden Technologieanbieter im Bereich Human Capital Management (HCM), gab heute seine Pläne zur Umstellung der Unternehmensmarke auf Dayforce bekannt, die voraussichtlich im Januar 2024 in Kraft tritt.



Die HCM-Plattform Dayforce ist das Kernprodukt des Unternehmens. Sie schafft einen Mehrwert für Tausende von Unternehmen und Millionen von Beschäftigten weltweit und wurde aufgrund ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung und herausragenden Leistung immer wieder als Marktführer ausgezeichnet. Die Fokussierung auf die Marke Dayforce unterstreicht den Anspruch und die Möglichkeiten des Unternehmens, seine Führungsposition im Bereich Cloud HCM auszubauen, indem mehr Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihr volles Mitarbeiterpotenzial auszuschöpfen, selbstbewusst zu agieren und messbare Erfolge zu erzielen. Auch als Dayforce bleibt das Unternehmen seinem Markenversprechen "Makes Work Life Better" treu, ergänzt es jedoch durch Innovationen und erstklassige Benutzererlebnisse in jeder Phase der Customer Journey.

Die Ankündigung erfolgte auf der INSIGHTS 2023, der jährlichen Kundenkonferenz des Unternehmens, die in Las Vegas stattfand und online per Livestream übertragen wurde. Auf dem Kongress nutzen Tausende von Teilnehmenden die Vorträge und Workshops, um im Zeichen des Konferenzmottos "A Brand New Dayforce" ihren Erfolg voranzutreiben.

"Dayforce präsentiert unsere Produkte, unser Unternehmen und unsere Community von der besten Seite. Daher ist die Stärkung der Marke der richtige Schritt, um unser Wachstum als weltweit führende Personalplattform zu beschleunigen", so David Ossip, Vorstandsvorsitzender und Co-CEO von Ceridian. "Mit Dayforce als unserer gemeinsamen Marke schaffen wir nicht nur Klarheit für Unternehmen, die sich bereits mit der Vielschichtigkeit in der Arbeitswelt auseinandersetzen, sondern wir vereinen auch unsere Beschäftigten mit unserem Ökosystem, um unser gemeinsames Ziel voranzutreiben: die Verbesserung des Arbeitslebens."

"Die Arbeitskräfte von heute sind ganz anders als früher. Sie sind in hohem Maße flexibel - permanent im Wandel, ohne geographische Einschränkungen, immer in Bewegung - und bieten Unternehmen dadurch die einzigartige Chance für eine radikale Transformation. Vor diesem Hintergrund war es an der Zeit, ein ganz neues Dayforce einzuführen", sagt Leagh Turner, Co-CEO von Ceridian. "Dieser Moment ist so viel mehr als ein Markenwechsel. Er steht für unsere kontinuierliche Transformation als Unternehmen - die Weiterführung unserer Produkte in eine KI-basierte Zukunft, das Potenzial unserer Mitarbeiter und die Lebendigkeit unserer Dienstleistungen, unseres Supports und unseres Ökosystems. Als Dayforce werden wir das gesamte Unternehmen mit noch mehr Engagement, Fokus und Agilität erfüllen, um den Kundennutzen zu steigern und unsere Ziele zu erreichen."

Hintergrundinformationen zu "A Brand New Dayforce"

Ceridian übernahm im Jahr 2012 die Dayforce Corporation, welche die cloudbasierte HCM-Lösung Dayforce entwickelt hatte. Kurz nach der Übernahme wurde Dayforce-Gründer David Ossip zum Vorstandsvorsitzenden von Ceridian ernannt. Nach dem erfolgreichen Börsengang an der NYSE und der TSX im Jahr 2018 begann Ceridian, sich auf neue Wachstumshebel zu konzentrieren, darunter die Erweiterung der Dayforce-Plattform, die Beschleunigung der weltweiten Expansion und die Erschließung benachbarter Märkte, wie beispielsweise die Einführung von Dayforce Wallet im Jahr 2020.

Die Ceridian HCM Holding Inc. und ihre operativen Einheiten auf der ganzen Welt werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 ihre Namen ändern, um die Marke Dayforce zu repräsentieren. Das Unternehmen erwartet keine Auswirkungen der laufenden Markeninitiativen auf die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023.

Zusätzliche Informationen, die für Kunden und Stakeholder relevant sind, werden im Laufe der Markenentwicklung zu gegebener Zeit an die jeweilige Community weitergegeben.



Über Ceridian

Ceridian HCM Holding Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Human-Capital-Management-Software. Sein KernproduktDayforce, eine cloudbasierte HCM-Plattform, bietet Funktionen für die Bereiche Human Resources, Entgeltabrechnung, Benefits, Workforce-Management und Talent-Management. Die Dayforce-Plattform wird zur Optimierung des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus verwendet, einschließlich der Gewinnung, Einstellung, Bezahlung, dem Einsatz und der Weiterentwicklung der Beschäftigten. Ceridian bietet Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Besuchen Sie Ceridian.comoder folgen Sie uns @Ceridian.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, die keine historischen Fakten darstellen, wie zum Beispiel Aussagen über unsere Erwartungen, Hoffnungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Sie basieren auf den Überzeugungen des Managements sowie auf dessen Annahmen und den ihm derzeit vorliegenden Informationen. Da solche Prognosen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen darstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit den ausführlichen Risikoerläuterungen der Abschnitte "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information", "Forward-Looking Statement", "Risk Factors" und anderen Abschnitten von Ceridians Quartalsberichten gemäß Form 10-Q, Jahresberichten gemäß Form 10-Q und anderen Berichten an die amerikanische Securities and Exchange Commission gelesen werden.