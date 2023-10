Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Moodify (https://www.moodify.ai/), ein führendes globales Dufttechnologie-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass Procter & Gamble sich für Moodify White, eine KI-basierte Softwarelösung für Duftdesign, entschieden hat und sie in seiner Duftentwicklungssparte einsetzen wird. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in der Nutzung von KI für die Geruchskontrolle und das Duftdesign in großem Maßstab.In den letzten Jahren hat Moodify seine innovative Technologie unter Beweis gestellt und die hohen Anforderungen von P&G erfüllt. Nach einer gründlichen und umfassenden Prüfung ist P&G nun bereit, die einzigartigen Fähigkeiten von Moodify für die Geruchskontrolle auf der Grundlage digitaler Duftkreationen zu nutzen, und damit einen revolutionären Wandel bei der Nutzung innovativer KI-Technologie zur Verbesserung von Produktentwicklung, Design und Markteinführung einzuleiten."Wir schätzen das Vertrauen von P&G in Moodify als Partner bei der Anwendung von KI zur Weiterentwicklung des Duftdesigns und der Entwicklung von Verbraucherprodukten", sagte Eyal Maor, CEO von Moodify. "Durch die Einbindung der Spitzentechnologie von Moodify in seine Prozesse trägt P&G zur weiteren Modernisierung des Duftdesigns und zur Integration in Verbraucherprodukte bei. Die Technologie von Moodify steht an der Spitze der Schnittstelle zwischen Düften und künstlicher Intelligenz. Mit der weltweit fortschrittlichsten KI-Duftdatenbank und einem Satz von Algorithmen ist Moodify einzigartig positioniert, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Geruchskontrolle und Düfte entwickelt, getestet und auf den Markt gebracht werden.""Dies ist ein bedeutender Schritt im Rahmen unserer Agenda für die digitale Transformation, die den Einsatz digitaler Tools zur Verbesserung der Verwendung von Duftstoffen in Produkten betont. Wir sind stolz darauf, den Einsatz von KI für die beschleunigte Entwicklung von ansprechenden Düften für unsere Kunden zu integrieren", betonte Jerry Porter, Chief R&D and Innovation Officer, Fabric & Home Care, Flavor & Fragrances bei Procter & Gamble.Diese gemeinsame Entwicklungsarbeit unterstreicht die Kompetenz und das Engagement von Moodify für Innovation und digitale Transformation im Bereich Duftdesign und Produktentwicklung.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.moodify.ai/Informationen zu MoodifyMoodify ist ein Duft-Technologie-Unternehmen, das KI-gestützte Softwarelösungen für Düfte entwickelt, die die dynamische Kreation und Bereitstellung neuer Dufterlebnisse ermöglichen.Die Dufttechnologien von Moodify ermöglichen es Marken und Parfümherstellern, Düfte für ihre Produkte zu kreieren und zu kontrollieren. Mit Moodify-Technologien entwickelte Düfte haben die Zeit und die Kosten bis zur Marktreife radikal reduziert und ermöglichen eine skalierbare, nachhaltige und konforme Produktion.Zu den Lösungen von Moodify gehören Geruchskontrolle (Malodor Control) für verpackte Waren, Orte und Haustiere sowie Re-/Formulierungen für Körperpflege und Haushaltspflege. Moodify arbeitet auch mit Produktinnovatoren aus der Unterhaltungsbranche, dem Einzelhandel und der Unterhaltungselektronik zusammen und kreiert neue dynamische Dufterlebnisse, die seine Kunden begeistern werden.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/procter--gamble-fragrance-development-group-kooperiert-mit-der-ki-basierten-softwarelosung-moodify-um-das-duftdesign-zu-verbessern-301945664.htmlPressekontakt:Emilia Dariel,emiliadariel@moodify.ai,+972528552289Original-Content von: Moodify, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172022/5617241