RHI Magnesita erwirbt die in Deutschland, der Tschechischen Republik und Slowenien ansässigen Feuerfest-Geschäfte der Preiss-Daimler-Gruppe für rund 45 Mio. Euro. Preiss-Daimler Feuerfest ist ein Hersteller von feuerfesten Materialien auf Aluminiumoxidbasis für industrielle Anwendungen in der Prozessindustrie. In 2022 erzielte die Preiss-Daimler Feuerfest-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 171 Mio. Euro. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.10.)

