Liebe Leser,2023 zieht an der Börse auf die Zielgerade - Q.4 mit den Q-Zahlen für Q.3 steht an. Für 2024 ist die große Frage - hält die Rallye Richtung 20.000 oder sehen wir den erwarteten großen Rücksetzer? Unsere Performance im Markenwertportfolio - gestartet am 31.12 - 60% p.a! Unsere Leistung mit ALLEN bisherigen Trades sehen Sie unten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...