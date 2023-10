Leipzig (ots) -Welche Acts sind "Durchstarter:in" und "Newcomer:in" des Jahres? Am 14. Dezember verleihen die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova zum 16. Mal gemeinsam den "NEW MUSIC AWARD" in einer gemeinsamen Radioshow. Schon vorher werden die Nominierten im Rahmen einer von MDR SPUTNIK produzierten Videoreihe in der ARD Mediathek vorgestellt. Mit der Preisverleihung unterstützt die ARD die junge Musikszene in Deutschland.Die Musikredaktionen der beteiligten Programme haben sich auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach den vielversprechendsten Acts aus ihren Sendegebieten gemacht. Daraus entstand ein Line-Up, das das Potential hat, der bundesdeutschen Musikszene in naher Zukunft seinen Stempel aufzudrücken. Weil die Musiker und Musikerinnen stilistisch Neues versuchen, eine ganze eigene Persönlichkeit besitzen und schon jetzt kleine und mittlere Clubs ausverkaufen.Für die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova war und ist die musikalische Newcomer-Förderung in der noch immer nicht durchgestandenen Post-Corona-Zeit ein wichtiges Thema - auch und vor allem im Rahmen des "NEW MUSIC AWARDS", dem wichtigsten Preis für junge Musiker, Musikerinnen und Bands in Deutschland.Verliehen werden die Awards von den neun jungen Programmen der ARD und Deutschlandfunk Nova am 14.12.2023 live im Rahmen einer gemeinsamen Radioshow. Die Vorstellung aller nominierten Acts erfolgt bereits im Vorfeld der Preisverleihung im Rahmen einer 10-teiligen Videoserie in der ARD Mediathek, produziert für die junge, Streaming-affine Zielgruppe. So bringt der "NEW MUSIC AWARD" die Newcomer und Newcomerinnen zur jungen Zielgruppe ins Digitale, nutzt aber gleichzeitig auch das bundesweite Sendegebiet der beteiligten Radio-Programme.Auch in diesem Jahr werden die Preise in den Kategorien "Durchstarter:in des Jahres" und "Newcomer:in des Jahres" vergeben. Die erste Auszeichnung geht an einen Act, der in diesem Jahr dank der Unterstützung der beteiligten Sender den Durchbruch geschafft hat. Über den zweiten Preis entscheidet im Vorfeld der Verleihung erneut eine Fachjury, bestehend aus den Musikredaktionen der teilnehmenden Sender und aus Vertretern und Vertreterinnen der Musikbranche.Für die Kategorie "Newcomer:in des Jahres" hat jeder Sender einen vielversprechenden, neuen Act aus seinem Sendegebiet nominiert. Diese werden in der gemeinsamen Radioshow "NEW MUSIC AWARD - So klingt Deutschland" am 03.10.2023 zwischen 14 und 18 Uhr bei allen beteiligten Programmen bekanntgegeben.Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:BERQ aus Hamburg, nominiert von FRITZ (RBB)Blumengarten aus Velbert, nominiert von 1LIVE (WDR)BROSKI 036 & OG 036 aus Bremen, nominiert von Bremen NEXT (Radio Bremen)BUNT. aus Hamburg, nominiert von N-JOY (NDR)Cary aus Leipzig, nominiert von MDR SPUTNIK (MDR)Damona aus Schwabsoien, nominiert von PULS (BR)Henry & The Waiter aus Frankfurt (Main), nominiert von YOU FM (HR)Kasi aus Freiburg, nominiert von DASDING (SWR)Luna Morgenstern aus Köln, nominiert von Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio)Tim Baldus aus Kirkel, nominiert von UNSERDING (SR)Der "NEW MUSIC AWARD"Der "NEW MUSIC AWARD" ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio) sowie YOU FM (hr). Rote Mütze Raphi, Kraftklub, Celine, Antilopen Gang, OK Kid sowie weitere Künstlerinnen, Künstler und Bands, die inzwischen erfolgreich große Hallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben den begehrten Newcomer-Musikpreis der ARD in den Vorjahren gewonnen.www.newmusicaward.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5616912