Oldenburg, 03. Oktober 2023 (pta/03.10.2023/18:05) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 30. September 2023 auf 1,49 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert (+ 0,00 Euro je Aktie).

Der Dax verlor im September -560,50 Punkte. Seine Handelsspanne betrug 676 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet die Zinsen erhöht, während die US-Notenbank (FED) zunächst davon absah, aber betonte, dass die Zinsen aufgrund der steigenden Ölpreise länger hoch sein könnten. Zudem hat man sich in den USA die Tür für eine weitere Zinserhöhung in 2023 offengelassen.

Der Oktober ist gewohnheitsgemäß die Zeit, in der man an den Märkten auf eine Jahresendrally zu hoffen beginnt. Doch zunächst einmal muss der Markt die neuen Zinsaussichten verdauen. Es sind entsprechend Umschichtungen bei Anleihen zu bemerken und vor allem Unternehmen mit einer Dividendenrendite werden mit jedem Zinsschritt einer Neubewertung unterzogen.

Zudem tauchen alte Risiken in neuem Gewand auf. Italien musste seine Wachstumsprognose senken, woraufhin sich der Spread zwischen deutschen und italienischen 10-jährigen Anleihen auf bis zu 200 Basispunkte ausweitete. Wir gehen nicht davon aus, dass sich nun eine Diskussion über die Bonität von Italien in der Breite ergibt. Es stellt sich aber die Frage, ob die EZB dadurch das Auslaufen ihres Pandemic emergency purchase programme (PEPP) weiter rausschieben muss oder ob sie sich ausweitende Spreads leistet. Aufgrund der Historie dieser Diskussion lässt sich hier eine besondere Marktsensibilität herleiten.

Für unser eigenes Depot haben wir im September von neuen Positionen abgesehen. Es hat uns zwar geschmerzt, die eigenen Erkenntnisse zum Markt nicht mit Shortpositionen umzusetzen, doch sind wir der kommunizierten Strategie treu geblieben. Risikopositionierungen werden erst im späteren Verlauf wieder eine Rolle spielen.

Unser Basisvolumen konnte sich auf niedrigem Niveau verdoppeln. Es war uns möglich, Depotpositionen über der NAV-Bewertung des Vormonats zu reduzieren. Doch zeigt sich aktuell auch, dass die Orderlage in diesen Werten schlechter wird. Bei anhaltend negativer Marktlage ist entsprechend mit Bewertungsreduktionen des verbleibenden Bestands zu rechnen.

Bei unserer Depot-Position Gold-Zack Wandelanleihe wird am 24.10.2023 die abschließende Gläubigerversammlung (der Schlusstermin) stattfinden. Wir gehen davon aus, dass die Abwicklung aller unserer Ansprüche bis Anfang 2024 andauern könnte. Wir werden dann darüber im Rahmen der monatlichen NAV-Meldungen informieren.

In der Zukunft werden wir uns anlassbezogen wieder öfter zum Markt und unserem Handeln äußern. Das Ziel ist ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und den zugrunde liegenden Gedanken unseres Handelns zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch daraufhin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Als Basisliquidität bezeichnen wir die für den Handel zur Verfügung stehende Liquidität. Bei dieser von uns kreierten Kennzahl wird versucht, Kosten bis Ende 2024 abzuschätzen und diese aus der für den Handel zur Verfügung stehenden Summe zu extrahieren.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

