FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IDT CORP. B NEW DL-,01 IDC2 US4489475073
AB/FROM ONWARDS 03.10.2023 19:03 CET
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IDT CORP. B NEW DL-,01 IDC2 US4489475073
AB/FROM ONWARDS 03.10.2023 19:03 CET