RoslinCT, ein führender Vertragsentwickler und -hersteller (CDMO) für neuartige Zell- und Gentherapien, gibt erfreut die Berufung von Dean J. Morris zum Chief Operations Officer in der Bostoner Niederlassung des Unternehmens bekannt. Dean J. Morris verfügt über weitreichende Erfahrungen und Fachkenntnisse in den Bereichen kommerzieller Produktionsbetrieb, Prozessentwicklung, Technik, Validierung und Qualitätsfunktionen in der Biologika-, Pharma- und Medizinprodukteindustrie.

In seiner vorherigen Position als Vice President of Operations und Site Head bei ReciBioPharm bewies Dean J. Morris außergewöhnliche Führungsqualitäten, indem er die Entwicklung und Herstellung biopharmazeutischer ATMP beaufsichtigte, einschließlich onkolytischer Viren, viraler Impfstoffe, mRNA/Gentherapie und biotherapeutischer Lebendprodukte. Aufgrund seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Validierung neuartiger Produkte und Herstellungstechnologien ist er bestens positioniert, um die operativen Anstrengungen von RoslinCT zu leiten.

"Ich bin außerordentlich erfreut, zu RoslinCT Boston zu kommen, da das Unternehmen seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen und optimieren will. Das Potenzial für fortschrittliche Zell- und Gentherapieprodukte ist grenzenlos. Ich freue mich daher sehr darauf, an der sicheren und gesetzeskonformen Kommerzialisierung dieser Produkte mitzuwirken, die einen echten Einfluss auf das Leben der Patienten haben", so Dean Morris.

"Wir freuen uns, Dean in der Rolle des Chief Operations Officer bei RoslinCT willkommen zu heißen", sagte Patrick Lucy, Präsident und CEO von RoslinCT Boston. "Seine umfassende Erfahrung und seine Erfolgsbilanz in der biopharmazeutischen Industrie machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um unser operatives Geschäft voranzutreiben und unser Engagement für die Bereitstellung hochwertiger neuartiger Therapien für bedürftige Patienten fortzuführen."

In seinen früheren Positionen, darunter als Leiter der Autonomous Production Unit bei Sanofi und als Director of Process Engineering and Development bei Anika Therapeutics, Inc. spiegeln sich seine Fähigkeiten in der Leitung funktionsübergreifender Teams und im erfolgreichen Management komplexer Projekte wider.

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein weltweit führender Vertragsentwickler und -hersteller (CDMO) für neuartige Zell- und Gentherapien. RoslinCT wurde 2006 gegründet und baute auf der bahnbrechenden Technologie des Klonens von Dolly, dem Schaf, am Roslin Institute im Jahr 1997 auf. Seitdem hat RoslinCT modernste Wissenschaft genutzt, um die Entwicklung von Humanarzneimitteln voranzutreiben. Das Unternehmen kann auf eine bemerkenswerte Tradition in diesem Bereich zurückblicken und hat bereits bedeutende wegweisende Erfolge erzielt. Unter anderem war es eines der ersten Unternehmen weltweit, das menschliche pluripotente Stammzellen in klinischer Qualität herstellte. In Zusammenarbeit mit den Partnern entwickelte RoslinCT auch das erste CRISPR-editierte Zelltherapieprodukt für eine schwere Erbkrankheit und brachte es von der Frühentwicklung bis zur Marktreife.

RoslinCT ist mit 22 speziell für die Zelltherapie entwickelten cGMP-Suiten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts ausgestattet und bietet innovative Prozess- und Analyseentwicklung, cGMP-konforme klinische und kommerzielle Herstellung für eine Reihe von Zelltypen für autologe und allogene Prozesse sowie cGMP-konforme iPSC-Zelllinienentwicklung, Genbearbeitung und Differenzierung.

RoslinCT bietet seinen Partnern maßgeschneiderte CDMO-Lösungen, die sie in die Lage versetzen, effizient von der Entwicklung bis zur Kommerzialisierung zu gelangen und Anbieter von lebenserhaltenden Zell- und Gentherapien weltweit zu werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen unter www.roslinct.com.

Contacts:

Medienkontakt, Informationen:

Carrie Zhang

Senior Director of Strategic Marketing

RoslinCT

E-Mail: carrie.zhang@roslinct.com