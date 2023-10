(Wien) In den ersten drei Quartalen 2023 konnte die Wiener Börse ein ungebrochen starkes Anleihen-Wachstum verzeichnen, allein in den letzten drei Monaten sind rund 2.300 neue Listings hinzugekommen. Im Aktienbereich erfolgte mit dem Listing der EuroTeleSites AG nach der AUSTRIACARD HOLDINGS AG im Frühjahr heuer bereits der zweite Neuzugang im Top-Segment prime market der Wiener Börse. Das Ganze in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld: Hohes Zinsniveau, Inflation und geopolitische Spannungen ...

