ftrack passiert wichtigen Sicherheits-Meilenstein mit seinen Projektmanagement- und Medienprüfungs-Plattformen für Unternehmen

Wie das globale Medien- und Unterhaltungstechnologieunternehmen Backlight heute mitteilte, hat seine preisgekrönte Plattform ftrack für kreatives Projektmanagement die Konformität mit System and Organization Controls 2 (SOC 2) Typ I erreicht. Die Nutzer der ftrack-Plattform ftrack Studio und ftrack Review können nun darauf vertrauen, dass ihre Projekte von den strengen Datenschutzstandards des American Institute of CPAs (AICPA) geschützt sind.

"In einem Umfeld, das nicht nur Innovation, sondern zunehmend auch Vertrauenswürdigkeit erwartet, bedeutet die SOC-2-Konformität einen wichtigen Meilenstein für ftrack", so Mikael Wahlberg, CTO bei Backlight Creative. "Von Beginn an lag unser Fokus darauf, kreative Köpfe dabei zu unterstützen, ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Dabei ist es entscheidend, dass sie auf die Sicherheit unserer Produkte vertrauen können. Diese jüngste Konformitätserklärung und die langfristigen Anstrengungen von ftrack im Bereich der Sicherheit geben den Kunden die Gewissheit, dass ihre Sicherheit bei der Entwicklung, Zusammenarbeit und Bereitstellung außergewöhnlicher Projekte mithilfe der Backlight-Technologie für uns höchste Priorität hat."

Das Erreichen der SOC-2-Konformität ist ein wichtiger Schritt für jedes Unternehmen, dem sensible Informationen wie geistiges Eigentum und personenbezogene Daten anvertraut werden. Die Kunden von ftrack können sich darauf verlassen, dass ihre kritischen Daten durch ein von unabhängiger Seite geprüftes Sicherheits- und Risikomanagement-Programm geschützt sind ganz gleich, ob es sich um komplexe Animationen oder hochkarätige Filme handelt.

"Zu den Projekten unserer Kunden gehören Kino-Blockbuster, bei denen der Datenschutz eine wesentliche Komponente des Erfolgs ist", so Benjamin Desbois, Chief Operating Officer bei Backlight. "Der erfolgreiche Abschluss unseres SOC-2-Audits beweist das Engagement, die Umsicht und die Sorgfalt, die wir der Sicherheit der Projekte unserer Kunden bei allen Arbeitsabläufen widmen sowohl im Kreativ- als auch im Vertriebsbereich -, wie auch bei Zype for OTT deutlich wird."

Über Backlight

Backlight ist ein globales Unternehmen der Medientechnologie, das von der Kreation bis zur Marktreife jede Phase im Lebenszyklus von Videos und Medieninhalten deutlich verbessert. Mit einer Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar durch PSG hat Backlight seit seiner Gründung im Jahr 2021 sechs führende Mediensoftware-Unternehmen übernommen. Videozentrierte Unternehmen erhalten bei ihren geschäftskritischen und operativen Herausforderungen Unterstützung von zwei Backlight-Geschäftsbereichen: Backlight Creative und Backlight Streaming. Backlight Creative bietet preisgekrönte Softwarelösungen für ein sicheres und effizientes Medienmanagement, Produktionsüberwachung und kreative Zusammenarbeit, darunter iconik, ftrack, Gem und Celtx. Backlight Streaming stellt Cloud-basierte Software für OTT-Videostreaming, Content Management, Medienproduktion, Hyperdistribution und Monetarisierung wie Zype und Wildmoka für die innovativsten Publisher und Sendeanstalten der Welt bereit. Für weitere Informationen besuchen Sie backlight.co.

