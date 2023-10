In Anwesenheit des Präsidenten der Republik Seychellen, S.E. Wavel Ramkalayan, und des Vorstandsvorsitzenden des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, wurde heute auf den Seychellen gemeinsam mit dem Minister für Landwirtschaft, Klimawandel und Umwelt der Seychellen, Hon. Flavien P. Joubert, das 33 KV-Übertragungsnetz für die Insel South Mahe offiziell eingeweiht. An der Einweihungszeremonie nahmen der Vizepräsident der Republik Seychellen, Ahmed Afif, sowie weitere Minister, der designierte Vertreter der BADEA und Regierungsbeamte beider Seiten teil.

Der SFD hatte zuvor eine Förderung in Höhe von 20 Mio. US-Dollar für dieses Projekt bereitgestellt, das für die Verbesserung des Stromverteilungsnetzes im südlichen Teil der Insel South Mahe vorgesehen ist, um eine zuverlässige Stromversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und die Aktivitäten in wichtigen Wirtschaftssektoren zu unterstützen.

Dieses Projekt wird eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in South Mahe spielen. Es wird Tausende von Haushalten und Unternehmen mit erschwinglichem Strom versorgen, die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln und neue Arbeitsplätze schaffen. Es wird auch das öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft für die Insel ermöglichen.

Dieses Projekt trägt zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bei, insbesondere des SDG 7, das den allgemeinen Zugang zu erschwinglicher, nachhaltiger und moderner Energie vorsieht.

Der Minister für Landwirtschaft, Klimawandel und Umwelt der Seychellen, Hon. Flavien P. Joubert, dazu: "Wir sind dem SFD für seine großzügige Unterstützung bei der Finanzierung dieses Projekts zu Dank verpflichtet. Sein Beitrag hat entscheidend zur Modernisierung unserer Strominfrastruktur und zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz unseres Stromübertragungs- und -verteilungsnetzes beigetragen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit internationalen Entwicklungsfonds fortzuführen und werden gleichzeitig auf unser Ziel hinarbeiten, den Seychellen eine nachhaltigere und wohlhabendere Zukunft zu bieten."

Der Geschäftsführer des SFD, Sultan Al-Marshad, sagte seinerseits: "Dieses Projekt steht im Einklang mit dem Engagement des SFD zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungsländern weltweit. Elektrizität ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung jeder Nation, und wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in South Mahe zu leisten. Familien, Unternehmen und Einzelpersonen genießen von nun an Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Elektrizität. Dies spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung einer guten Zukunft für South Mahe."

