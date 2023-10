Während die Investitionen in die digitale Transformation bisher ungekannte Höhen erreichen, laufen Unternehmen Gefahr, aufgrund einer fehlgeschlagenen Umsetzung von Strategien jedes Jahr mehrere Millionen Euro in den Sand zu setzen, so das Ergebnis einer neuen von Planview in Auftrag gegebenen Studie

Planview, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Portfolio- und Wertstrommanagement, gab heute die Ergebnisse der globalen Studie "Bridging the gap: turning strategy into reality" (Überbrückung der Kluft: Umsetzung der Strategie in die Praxis) bekannt, die von Economist Impact, der wissenschaftlichen Einheit von The Economist,durchgeführt und von Planview in Auftrag gegeben wurde. Die Studie zeigt, dass die Umsetzung von Strategien häufig fehlerhaft ist, was wichtige digitale Initiativen scheitern lässt. Die Ergebnisse spiegeln die harte Realität wider: Wenn Unternehmen ihre Anstrengungen, die Lücke zwischen Strategie und Handeln zu schließen, nicht forcieren, führt dies zu gravierenden Folgen wie verschwendete Arbeit, versunkene Kosten, gescheiterte digitale Transformationsmaßnahmen und das Risiko, von Neuentwicklungen überholt zu werden.

"Betrachtet man die wirtschaftlichen Unsicherheiten, Marktstörungen, die rasante Entwicklung von Technologien wie KI und die zunehmende Notwendigkeit der Digitalisierung, die für alle Branchen gelten, nehmen das Tempo des Wandels und die Komplexität der Entscheidungsfindung exponentiell zu. Unternehmen in aller Welt müssen sich anpassen und weiterentwickeln oder sie gehen unter. Dennoch sind nur 15 Prozent der Führungskräfte zuversichtlich, dass ihr Unternehmen in der Lage ist, sich an Veränderungen anzupassen", so Razat Gaurav, CEO von Planview. "Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre Initiativen in einem kapital- und kapazitätsbeschränkten Umfeld zu priorisieren, ihre Projekt- und Produktinitiativen schnell zu analysieren und anzupassen und unternehmenskritische Entscheidungen zu treffen, die zu bedeutsamen Ergebnissen führen. Entscheidend ist hierbei die Verbindung zwischen der Unternehmensstrategie und der Art und Weise, wie im gesamten Unternehmen gearbeitet wird."

Alarmiert durch die Ineffizienz und Verschwendung, die bei der Digitalisierung auftreten, hat Economist Impact eine weltweite Umfrage durchgeführt, an der 600 Führungskräfte aus sieben Ländern und sechs Branchen teilgenommen haben. Der Bericht hatte unter anderem zum Ergebnis, dass nur 14 Prozent der Führungskräfte Vertrauen in die Entscheidungsprozesse ihres Unternehmens haben. Hier einige weitere wichtige Ergebnisse der Umfrage:

84 Prozent der Führungskräfte müssen die datengestützte Entscheidungsfindung verbessern.

Ein Drittel der Befragten gab an, dass die mit Prozessen, Kennzahlen und Daten verbundenen Herausforderungen große Hindernisse bei der Bewertung des Fortschritts von Initiativen darstellen, die im Zusammenhang mit der Geschäftsstrategie stehen.

Der Großteil der Befragten ist der Meinung, dass ihr Unternehmen die Rechenschaftspflicht für die Strategieumsetzung (86 Prozent) sowie die Ziel- und Leistungsüberwachungssysteme (84%) verbessern muss.

Kritisch zu beobachten ist, dass lediglich 20 Prozent der Führungskräfte Vertrauen in die für die Umsetzung bereitgestellten Ressourcen haben.

Die Studie von Economist Impact umreißt ein ineinandergreifendes und sich gegenseitig bedingendes Rahmenwerk für die Förderung von Veränderungen, mit denen diese Diskrepanzen überwunden werden können. Der Bericht, der als Blaupause für die Überbrückung der Kluft zwischen Strategie und Umsetzung dient, konzentriert sich auf fünf Empfehlungen: Fokus, Verantwortung, Ressourcen, Agilität und Unternehmenskultur.

"Wenn sich die Unternehmensführung über die zu verfolgende Strategie völlig im Klaren und einig ist, kann sichergestellt werden, dass die Strategie das gesamte Unternehmen nach oben, unten und in seitlicher Richtung durchdringt", so Rhonda Hiatt, Beraterin für Unternehmensstrategie. "Führungskräfte können auf diese Weise sicherstellen, dass sich alle in dieselbe Richtung bewegen."

Den Bericht und die darin enthaltenen Empfehlungen können Sie in voller Länge lesen. Laden Sie ihn hier herunter

Zitate

Forschungsmethode

Diese Ergebnisse stammen aus einer Sekundärstudie und aus einer globalen Umfrage, die Economist Impact im April und Mai 2023 durchgeführt hat und an der sich 600 Führungskräfte aus sieben Ländern (Australien, Frankreich, Deutschland, Neuseeland, Singapur, USA und Großbritannien) und aus sechs Branchen (Business Services und Professional Services, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, IT/Technologie, Fertigung, Einzelhandel und FMCG) beteiligt haben. Die Ergebnisse wurden durch Erkenntnisse ergänzt, die in einer Reihe von Experteninterviews gewonnen wurden. Weitere Informationen über die Forschungsmethode und die detaillierten Ergebnisse finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Economist Impact: Economist Impact verbindet die wissenschaftliche Strenge eines Think-Tanks mit der Kreativität eines Medienmarkenunternehmens, um ein weltweit einflussreiches Publikum zu erreichen. Economist Impact arbeitet mit Unternehmen, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen und Regierungsbehörden in den Schlüsselbereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und der sich verändernden Globalisierung zusammen, um den Wandel zu beschleunigen und den Fortschritt zu fördern.

