Sanya, China (ots/PRNewswire) -Die Eröffnungsfeier der AJGA International Pathway Series (IPS) - Sanya Open fand am Mittwoch, dem 27. September, im Sanya Yalong Bay Golf Club statt. Das Turnier wurde gemeinsam vom Tourismusverband von Sanya und PacificPine Sports (PPS) organisiert und zog 104 Nachwuchsspieler aus acht Ländern an, darunter China, Amerika, Thailand, Kanada und Neuseeland.Die AJGA International Pathway Series ist eines der bekanntesten internationalen Golfturniere.Die Sanya Open war das erste Turnier der Serie auf der tropischen Insel Hainan und der Yalang Bay Golf Club in Sanya ist mit seiner langen Tradition als Austragungsort internationaler Profi- und Juniorenturniere ein idealer Veranstaltungsort.Unter den Spielern befindet sich die 16-jährige Chinesin Zixuan Wang, die derzeit auf Platz 1 der CGA-Rangliste steht und nächsten Monat an der Buick LPGA teilnehmen wird. "Ich habe gelernt, dass es ein sehr gutes Turnier ist, und der Platz ist atemberaubend." Wang sagte: "Ich rieche einen harten Wettbewerb. Neben einigen bekannten Gesichtern sind auch einige ausländische Spieler dabei, was für mich eine große Herausforderung darstellt."Napat Thongjen ist einer der sechs thailändischen Spieler, die mit großen Erwartungen in die kommenden Turnierrunden gehen. "Es ist unser erstes Mal in China. In China zu spielen ist wirklich schön. Ich möchte mein Bestes geben und hoffentlich um einen Sieg kämpfen oder vielleicht sogar Anerkennung und AJGA-Sterne bekommen."Albert Yip, Generaldirektor des Tourismusverbands von Sanya, Cranberry Huang, VP of Branding & Strategy von PacificPine Sports, Deborah Jiang, General Managerin des Yalong Bay Golf Club, Kevin Smeltz, Golfdirektor der PGA of America Learning Centers in China, Zixuan Wang, Spielervertreterin aus China und Peter Marra, Spielervertreter aus Amerika, schlugen bei den Eröffnungsfeierlichkeiten ab. Frau Huang kommentierte: "Sanya ist eines der berühmtesten internationalen Reiseziele. Golf ist ein Komplex aus Tourismus + Sport + Freizeit + Konsum. Lokale touristische Konsumprodukte und Golf werden durch das Turnier miteinander verschmolzen, was der Entwicklung von Sanya entgegenkommt." Die Zukunft birgt großes Potenzial!Berichten zufolge kamen insgesamt mehr als 300 in- und ausländische Spieler und Familienangehörige. Im Anschluss an das Mondfest und den Nationalfeiertag werden einige von ihnen nach dem Spiel noch einen langen Urlaub in Sanya verbringen. Um den teilnehmenden Familien die Möglichkeit zu geben, die lokalen Sitten und Gebräuche und die Besonderheiten von Sanya kennenzulernen, hat der Tourismusverband von Sanya mit lokalen, hochwertigen Tourismusunternehmen zusammengearbeitet, um exklusive Tourismusprodukte auf den Markt zu bringen, die den teilnehmenden Familien besondere Annehmlichkeiten bieten und gleichzeitig die Unternehmen dazu bringen, ihre Einnahmen zu steigern.Der Tourismusverband von Sanya hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den Aufbau internationaler Tourismusdestinationen zu beschleunigen. So hat er internationale Wettbewerbe eingeführt, sich auf neue Modelle und Formate wie "Sport+Tourismus" konzentriert und Sanyas Golftourismusmarke in der Welt bekannt gemacht. Er bietet auch mehr Reisemöglichkeiten für Eltern-Kind-Familien, zieht effektiv inländische und umliegende Länder an, erhöht die Aufenthaltsdauer der Touristen in Sanya, stimuliert die Konsumvitalität und treibt hochwertige Gastronomie, hochwertige Hotels, Shopping und anderen peripheren Konsum an. Herr Albert Yip erklärte, dass Sanya in Zukunft solche international einflussreichen Aktivitäten besser nutzen wird, um die Modernisierung und den Ausbau der Tourismusindustrie zu fördern und eine umfassende und diversifizierte Arbeit in Sanyas Tourismusmarketing und -förderung zu leisten. Gleichzeitig wird der Tourismusverband von Sanya die Aufnahmekapazität für den internationalen Tourismus weiter ausbauen, die Eröffnung und Erschließung internationaler Routen beschleunigen und mehr ausländischen Sportlern, Familien und Touristen den Besuch von Sanya erleichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2237492/Group_Photo_of_Guests_and_Players.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/104-top-junioren-versammeln-sich-in-hainan-fur-die-ajga-international-pathway-series--sanya-open-301946193.htmlPressekontakt:Wang Qi,0898-88561611Original-Content von: Sanya Tourism Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172024/5617307