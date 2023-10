Die Ernennung des neuen CEO und Chief Product Officer stärkt die Führungsspitze des Unternehmens

Quantive, die führende Plattform für Strategieumsetzung, gab heute die Beförderung von Carmine Visconti zum Chief Executive Officer (CEO) und die Ernennung von Ying Chen zum Chief Product Officer (CPO) bekannt, um sich auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Die Veränderungen folgen auf eine beeindruckende Dynamik in den vergangenen zwölf Monaten, zu der eine neue Marke, neue Angebote, eine Übernahme, wichtige Partnerschaften und mehrere Branchenpremieren gehören.

Als erfahrene und visionäre Führungspersönlichkeit bringt Visconti eine Fülle von Erfahrungen mit zu Quantive. Visconti war zuvor Chief Financial Officer (CFO) von Quantive und verfügt über einen Hintergrund in den Bereichen Technologie und Software. Er hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation.

"Die heutige Ankündigung baut auf früheren Investitionen in unsere Führung auf, einschließlich der Ernennung von Casey Carey zum Chief Marketing Officer und Emilia Meldrum-Taylor zum Chief Revenue Officer im vergangenen Jahr", sagte Bo Pedersen, Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Quantive. "Die neu geschaffene Position des Chief Product Officers, die von Ying Chen besetzt wird, wird dazu beitragen, unsere Innovation und unser Wachstum weiter voranzutreiben. Und die Ernennung von Visconti zu unserem neuen CEO vervollständigt diese Transformation. Seine einzigartige Mischung aus finanzieller Expertise, strategischer Vision und einfühlsamer Führung machen ihn zur idealen Wahl, um Quantive durch die nächste Phase zu führen."

Viscontis Begeisterung für die Förderung einer Innovationskultur und die Lösung echter Kundenbedürfnisse wird Quantives Marktführerschaft weiter vorantreiben. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es unter seiner Führung seine Strategie weiter umsetzen und die kommenden Marktchancen nutzen wird.

Viscontis Vision für das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Strategie entwickeln und umsetzen, neu zu gestalten. Da nur 10 der strategischen Pläne jemals vollständig umgesetzt werden, setzen erfolgreiche Unternehmer jetzt modernere Geschäftspraktiken wie das OKR und agile Methoden ein. Quantive ist einzigartig positioniert, um seinen Kunden zu helfen, ihre Visionen zu verwirklichen, indem sie ihre Strategien in einer Geschäftswelt umsetzen, die komplexer, unsicherer und dynamischer geworden ist.

"Dies ist unser Moment, und wir haben so viel Momentum auf der ganzen Linie", sagte Visconti. "Ich fühle mich zutiefst geehrt, Quantive und unsere Teams auf der nächsten Etappe unserer Reise zu führen. Quantive ist ein Unternehmen mit einer authentischen Mission, einer kühnen Vision und einem unglaublichen Antrieb, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir einzigartig positioniert sind, um auf das Gaspedal zu treten, wenn sich der Markt zu erholen beginnt."

Der Führungswechsel folgt auf die Entscheidung des Mitbegründers und CEO Ivan Osmak, zurückzutreten. Osmak half bei der Gründung des Unternehmens als Gtmhub im Jahr 2015 und führte das Unternehmen von Anfang an durch eine Periode beeindruckender Erfolge und Expansion. Zu den zahlreichen Erfolgen des Unternehmens in dieser Zeit gehört die Aufnahme einer Risikokapitalrunde der Serie C in Höhe von 120 Millionen Dollar, der größten in der Geschichte der Kategorie. Osmak wird mit Visconti und dem Führungsteam von Quantive zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Osmak wird dem Unternehmen auch weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats beratend zur Seite stehen.

"Ich bin wirklich stolz auf alles, was wir in den letzten acht Jahren erreicht haben, und ich bin all denen dankbar, die dazu beigetragen haben", sagte Osmak. "Ich glaube, dass das Unternehmen bereit ist, das nächste Kapitel aufzuschlagen, und mein Vertrauen in Visconti als CEO von Quantive ist groß. Und ich werde alles tun, was ich kann, um das weitere Wachstum und den Erfolg von Quantive zu sichern."

Im Rahmen dieser Ankündigung hat das Unternehmen außerdem Ying Chen in einer neu geschaffenen CPO-Rolle eingestellt. Chen ist eine erfahrene und visionäre Produktmanagerin, die mehr als 20 Jahre Erfahrung zu Quantive mitbringt, darunter Führungspositionen in den Bereichen Produkt, Strategie und Markteinführung für B2B-Softwareunternehmen, darunter HubSpot, Pegasystems und zuletzt Covetrus, wo sie als Global Chief Product Officer und GM innerhalb der Geschäftseinheit Technology Solutions tätig war.

"Nachdem ich das Quantive-Team kennengelernt hatte, wurde ich schnell ein Fan des Produkts, des Unternehmens und ihrer Vision für die Zukunft des modernen Geschäfts. Ich freue mich darauf, dem Führungsteam beizutreten und dabei zu helfen, die kontinuierliche Innovation und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben", sagte Chen. "Dieses Marktsegment steht kurz davor zu explodieren, da Unternehmen erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich durch größere strategische Flexibilität einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

