Spotify dreht jetzt auch in Deutschland an der Preisschraube. Der Musikstreaming-Anbieter verlangt für ein Premium-Abo künftig bis zu drei Euro mehr. Nutzer:innen müssen der Erhöhung nicht zustimmen - dann aber mit den Konsequenzen leben. Im Juli 2023 hatte Spotify in über 50 Ländern die Preise für seine Premium-Abos erhöht. Anders als die meisten anderen europäischen Länder blieb Deutschland allerdings von der Preiserhöhung verschont -Â bis jetzt.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...