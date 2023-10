Die Partnerschaft ermöglicht die Herstellung von gedruckten Teilen mit der STEP-Technologie und erweitert den Zugang zu diesem neuen additiven Verfahren weltweit

Evolve Additive Solutions, Anbieter von industriellen 3D-Drucklösungen und Erfinder des transformativen Selective Thermoplastic Electrophotographic Process (STEP), gibt eine strategische Partnerschaft mit der alphacam GmbH bekannt, um STEP-gefertigte Teile als Dienstleistung für Kunden in ganz Europa anzubieten. STEP ist eine bahnbrechende Technologie für die additive Fertigung, die die Einschränkungen anderer Technologien auf dem Markt in Bezug auf Genauigkeit, Skalierbarkeit und technische Materialien ausgleicht. alphacam wird seine tiefgreifende Branchenkenntnis, seine große Erfahrung im Druck von Kunststoffteilen und seine starken Kundenbeziehungen mit der Übernahme der SVP-Plattform (Scaled Volume Production) von Evolve kombinieren, um vollständig dichte, originalgetreue thermoplastische Teile mit spritzgussähnlichen Oberflächen und Eigenschaften herzustellen und zu liefern.

Dies ist die 2.Partnerschaft dieser Art, die Evolve im Rahmen seiner Mission, weltweit STEP-Produktionszentren einzurichten, eingeführt hat. Letztlich geht es darum, den Zugang zur STEP-Technologie zu verbessern, die heute das einzige additive Verfahren ist, das die Materialeigenschaften, die Genauigkeit und die Skalierbarkeit bieten kann, die erforderlich sind, um Endverbrauchsteile in Produktionsmengen zu drucken und herkömmliche Fertigungsmethoden für mehr Anwendungen zu ersetzen. Die erste angekündigte Partnerschaft wurde mit Fathom Digital Manufacturing geschlossen, das derzeit STEP-Teile in Nordamerika anbietet und weiterhin ein schnelles und wachsendes Interesse und Wachstum von Kunden an STEP verzeichnet.

"Wir haben in Europa eine steigende Nachfrage nach STEP-Teilen festgestellt, insbesondere in den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte und Einzelhandel sowie bei Flüssigkeits- und Luftstromanwendungen", sagte Jeff Hanson, Senior Vice President of Go-to-Market bei Evolve. "Angesichts ihrer reichen Vergangenheit und ihrer Führungsrolle im Bereich der additiven Fertigung ist alphacam der ideale Partner, um die STEP-Technologie in die europäischen Industriesektoren zu bringen."

"Wir bei alphacam sind stolz darauf, an der Spitze der fortschrittlichen Fertigungstechnologien und Dienstleistungen zu stehen", sagte Michael Junghanss, Managing Partner von alphacam. "Ich glaube, dass die STEP-Technologie einzigartig positioniert ist, um das Streben der additiven Fertigung nach Produktionsqualität und -maßstab zu erfüllen, und wir freuen uns, dass wir unseren Kunden diesen Wert nun in Form von STEP-Teilen liefern können."

alphacam präsentierte sein neues STEP-Technologieangebot mit großer Resonanz während der gut besuchten 2.jährlichen alphacAM EXPO und dem Open House für Kunden am 27. September 2023. Die STEP-Teileproduktion ist jetzt direkt über alphacam verfügbar.

Über Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions verändert die Art und Weise, wie die Welt fertigt. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Produktionsanlagen für die Additive Fertigung, Materialien, Software, Teileproduktion, Beratung und Anwendungsdienstleistungen an. Evolve ermöglicht eine flexible Fertigung, die einzigartige funktionale Produkte schafft und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigt und die Effizienz der Lieferketten sichert. Die patentierte STEP-Technologie von Evolve ist in der Lage, effizient kommerzielle Produktionsteile herzustellen und einzigartige Produkte zu kreieren, die mit herkömmlichen Methoden nicht hergestellt werden können. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Minnetonka, MN, mit einem Materialtechnologiezentrum in Rochester, NY. Mehr unter: www.evolveadditive.com

Uber die alphacam GmbH

Seit mehr als 25 Jahren bietet alphacam die komplette Palette an Produkten und Dienstleistungen rund um den 3D-Druck und die additive Fertigung an von der Erzeugung von 3D-CAD-Daten bis zur additiven Fertigung dieser Daten mit Hilfe von 3D-Druckern und 3D-Produktionssystemen. Das umfangreiche Angebot von alphacam umfasst den Vertrieb, die Beratung und den Service für industrielle 3D-Drucker und Nachbearbeitungssysteme, professionelle Dienstleistungen für die Produktion von 3D-Druckteilen aus Kunststoff und Metall sowie den Vertrieb und Support von industrieller CAD/CAM-Software. Inhabergeführt, flexibel und schnell alphacams einzigartiges Serviceangebot und Fachwissen sorgen für die Zufriedenheit eines stetig wachsenden Kundenstamms. Mehr unter: www.alphacam.de

