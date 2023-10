Cellbunq, ein führender Anbieter von End-to-End-Verifizierungsplattformen, der sich auf die Verifizierung von Unternehmen (KYB) spezialisiert hat, stellt bahnbrechende Lösungen vor, die das Onboarding von Kunden rationalisieren, die Umsatzgenerierung beschleunigen, die Betriebskosten optimieren und unerschütterliches Vertrauen bei Compliance-Beauftragten schaffen.

Native Onboarding Journeys:

Cellbunqs unermüdliches Engagement für außergewöhnliche Onboarding-Erlebnisse wird durch unsere nativen Onboarding-Journeys veranschaulicht. Diese Journeys gehen über die bloße Übersetzung von Benutzerschritten hinaus. Sie bieten ein tiefgreifendes Verständnis der in bestimmten Regionen akzeptierten Dokumente und sorgen für absolute Klarheit hinsichtlich der Dokumentationsanforderungen.

Mit Cellbunqs umfassender Know Your Business (KYB)-Lösung können Unternehmen Kunden aus über 190 Ländern innerhalb weniger Minuten nahtlos einbinden. Unsere modulare Plattform, die verschiedene Onboarding Journeys aufnehmen kann, verkürzt die Time-to-Revenue (TTR) und die nativen Onboarding Journeys und verbessert so die globalen Konversionsraten erheblich, indem sie mehr Kunden passieren lässt.

Automatisierte Risikoklassifizierungen:

In unserem unermüdlichen Bestreben, das Onboarding zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, führt Cellbunq automatische Risikoklassifizierungen ein. Mit dieser innovativen Funktion können Unternehmen Kriterien für die Einstufung von Kunden als risikolos, risikoarm, mäßig risikoreich und so weiter festlegen. Unser System bewertet und klassifiziert die Risiken selbstständig und beschleunigt so das Onboarding bei gleichzeitiger Stärkung der Risikomanagementpraktiken.

Durch die Einbeziehung automatischer Risikoklassifizierungen beschleunigt Cellbunq nicht nur den Onboarding-Prozess, sondern gibt Unternehmen auch ein robustes Werkzeug für datengestützte Entscheidungen an die Hand. Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement von Cellbunq, ein sicheres, effizientes und konformes Onboarding zu bieten.

Vollständige Lösung zur Einhaltung von Krypto-Richtlinien:

Cellbunq hat außerdem eine umfassende Krypto-Compliance-Lösung vorgestellt, die Krypto-Händler in die Lage versetzt, globale regulatorische Standards zu erfüllen, die die Anforderungen an Know Your Business (KYB), Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML), Krypto-Monitoring und Reisebestimmungen umfassen. Diese Erweiterungen festigen Cellbunqs Position als führender Anbieter von effizienten Onboarding-Prozessen und Compliance-Lösungen, von denen Kunden weltweit profitieren.

Wir bei Cellbunq haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Umsätze zu steigern, ihre Kosten zu optimieren und zu dem zuverlässigen Verbündeten zu werden, den sich jeder Compliance-Beauftragte wünscht. Mit unseren nativen Onboarding Journeys, automatisierten Risikoklassifizierungen und umfassenden Compliance-Lösungen ermöglichen wir es Unternehmen, diese Ziele nahtlos zu erreichen.

Cellbunq ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den Erfolg unserer Kunden fördern und gleichzeitig ein effizientes Onboarding, Kostenoptimierung und ein hervorragendes Compliance-Management unterstützen.

