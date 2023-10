HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi hat auch im dritten Quartal den Absatz in den USA gesteigert. Mit 59 535 Fahrzeugen seien 21 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herndon mit. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 26 Prozent./he