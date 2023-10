München (ots) -Zweitliga-Absteiger Bielefeld rutscht auf einen Abstiegsplatz, kassiert gegen Verl mit dem 1:3 bereits die 5. Niederlage. Und die Stimmung ist am Boden. Arminia-Kapitän Fabian Klos ärgert sich massiv über die Schiedsrichter und vor allem seine Mannschaft. "Das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir an einem Dienstagabend in Verl verlieren. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wir schaffen es nicht, den Plan, den wir 2, 3, 4 mal durchgehen, umzusetzen. Wir kriegen es nicht hin", kritisiert Klos und legte gegen den Unparteiischen auch nach: "Es wäre mal schön auch den Schiedsrichter hier mal regelmäßig nach dem Spiel stehen zu haben. Wenn das Spielgerät defekt ist, wie es dann weiter geht. Dann muss das Spiel unterbrochen werden." Hintergrund waren eine aus Arminia-Sicht nicht gegebene Rote Karte und ein platter Ball, der die Bielefelder ein Gegentor kostete. Trainer Mitch Kniat steht mit 8 Punkten aus 9 Spielen in der Kritik: "Ich kann das auch nicht erklären. Wir müssen uns definitiv steigern. Wir brauchen aber kein Mitleid. Wir werden uns selbst da raushauen", so Kniat und erklärt: "Es ist eine extrem schwierige Situation, aber auch die werden wir meistern. Ich werde da vorne gehen. Wenn du als Mickey Maus auftrittst, wird das nichts." Aufsteiger Ulm bleibt oben dran, gewinnt mit 1:0 gegen 1860 München. Das Stadion ist dabei erstmals seit 23 Jahren ausverkauft. 19.500 Fans sehen dann, wie der Wind kräftig zum Sieg beiträgt. Eine ursprüngliche Flanke wird so zum Schuss, der hinter Marco Hiller ins Tor fällt. Den Ulmern ist das wurscht. "Unglaublich, ehrlich! Ich kann es gar nicht richtig fassen. Wir haben so viele schlechte Zeiten erlebt. Das 1. Mal seit 23 Jahren war das Stadion ausverkauft. Wir haben es geschafft, alle mitzunehmen und die 3 Punkte geholt", schwärmt Ulms Kapitän Johannes Reichert. "Ulm hat dann nicht nur gut verteidigt, wir haben das auch schlecht ausgespielt. Da waren wir dann ungeduldig. So haben wir es dem Gegner einfach gemacht. Das ärgert mich... Langsam wird es Zeit, dass wir aus unseren Fehlern lernen", kritisiert Sechzig-Kapitän Jesper Verlaat anders als Trainer Jacobacci, der wieder mal eine gute Leistung gesehen haben will.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen läuft Hälfte 2 des 9. Spieltags: u.a. mit Dresden gegen Halle und Regensburg gegen Mannheim - live ab 18.30 Uhr. Jetzt schon vormerken: am Samstag, den 07.10.2023 kommt es zum Kracher zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden. Für die Konferenz steht Gast-Experte Patrick Glöckner an der Seite von Sascha Bandermann - live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport.SC Verl - Arminia Bielefeld 3:1Arminia Bielefeld steckt im Abstiegskampf. Fabian Klos konnte nach dem Spiel nicht mal in die Gesichter der enttäuschten Fans schauen. "Ich habe in gar keins geblickt. Ich habe auf den Boden geguckt." Mit 8 Punkten nach 9 Spielen sieht es aktuell auch nicht gut aus. Verl hingegen, kann sich durch den Sieg kurzzeitig von den Abstiegsplätzen absetzen.Fabian Klos, Kapitän Arminia Bielefeld: "Wenn du verzeihst, ich mache jetzt hier keine Spielanalyse. Das will ich jetzt gerade einfach nicht. Das müssen wir intern machen, aber jetzt hier heute verloren zu haben. Es tut schon weh.Über einen Tritt gegen ihn, für den es keine Rote Karte gab, ärgert er sich besonders: "Ich bin ein Drecksack auf dem Feld. Bin ich auch. Und das habe ich mir auch angeeignet in den Jahren. Natürlich blocke ich ihn ein bisschen und alles, was danach passiert ist in meinen Augen nichts, was auf den Fußballplatz gehört."Die Schiedsrichter nahm Klos allgemein in die Pflicht: "Es wäre mal schön auch den Schiedsrichter hier auch mal regelmäßig nach dem Spiel stehen zu haben. Ich hätte auch mich mal gerne informiert. Ich habe den Schiedsrichter gefragt, was eigentlich die Regel ist, wenn das Spielgerät defekt ist, wie es dann weiter geht. Dann muss das Spiel unterbrochen werden. Das Spielgerät war defekt vor dem Einwurf zum 3:1, deswegen ist unser Spieler an der Außenlinie stehen geblieben, hat's dem Linienrichter 4 mal gesagt. Dann schießen wir den Ball ins Aus und Verl kriegt einen Einwurf zum 3:1. Und unser Co-Trainer kriegt eine gelbe Karte, weil er sich da drüber aufregt."Doch besonders wegen der Leistung der Mannschaft war Klos enttäuscht: "Bei allen strittigen Szenen, die stattgefunden haben, war das von uns ... Das kann nicht unser Anspruch sein. Also das kann nicht unser Anspruch als Mannschaft sein, dass wir an einem Dienstagabend in Verl verlieren."Die Begründung ist laut Klos: "Unser Trainerteam gibt uns als Mannschaft einen ganz klaren Plan an die Hand. Und im Moment muss man einfach sagen, schaffen wir es als Spieler nicht diesen Plan, den wir 2, 3, 4 mal vor dem Spiel durchgehen, schaffen wir es nicht, den umzusetzen. Kriegen wir nicht hin. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ich kenne die Gründe und jeder Einzelne da drinnen kennt die Gründe auch. Ihr kennt sie nicht, ihr werdet sie jetzt auch nicht kennenlernen, weil wir das intern besprechen müssen."Der Link zum gesamten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXdQdzBrcGRRaTNTeHdFeFFzZnlKSk42TEJ5Q1czYW4zbjNhK1U3ZlA4RT0=Mitch Kniat, Ex-Verl-Trainer, jetzt Bielefeld: "Mich nervt die Niederlage extrem. Wir haben die uns selber zuzuschreiben. Wir werfen den Plan durch das Tor nach wenigen Minuten über den Haufen."Über die nicht gegebene Rote Karte: "Es ist vielleicht vorher für Klos Gelb, aber danach ist es eine Tätlichkeit. Ich würde bei einem Hand- oder Foulspiel niemals heulen, das ist die Grauzone, die die Schiedsrichter einnehmen. Bei Dingen, die klar sind, muss man die Karte zeigen. Dann sind wir ab der 6. Minute in Überzahl. Das wäre ein Riesenvorteil... Wir haben hier 1:3 verloren. da kann man nicht sagen, dass wir eine Reaktion gezeigt haben. Ich kann das auch nicht erklären. Wir müssen uns definitiv steigern. Wir brauchen aber kein Mitleid. Wir werden uns selbst da raushauen... Es ist eine extrem schwierige Situation, aber auch die werden wir meistern. Ich werde da vorne gehen. Wenn du als Mickey Maus auftrittst, wird das nichts.""Der Link zum gesamten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cUpUQWYwemc1Ny83eFNpcW9BaDArUkkxbldCSkIvbU9wTnlTM3RMSVFSTT0=SSV Ulm - TSV 1860 München 1:0Der Super-Aufsteiger aus Ulm fasziniert weiter die 3. Liga. Die Ulmer stehen nach dem verdienten 1:0-Sieg gegen München auf dem 2. Platz. Dabei hilft: der Wind. Die Ulmer flanken ins Tor der Löwen - der Wind hilft dabei kräftig mit. Für die Löwen ist es die 5. Niederlage der Saison. Es bleibt auch dabei: kassiert Sechzig ein Gegentor, gibt es keine Punkte.Maurizio Jacobacci, Trainer München: "Es ist schade, dass wir unglücklich in Rückstand geraten. Der Ball wird bei der Flanke durch den Wind ins Tor befördert. Das ist bitter für die Mannschaft. Wir haben das Spiel danach in die Hand genommen. Wir haben in der 1. Halbzeit sehr gut gespielt. nach dem Tor. In der 2. Hälfte haben wir dann nicht klar gespielt. Wir haben zu überhastet gespielt. Da hätten wir mehr Geduld gebraucht. Das war sehr zerfahren... Wir haben es mit der Brechstange versucht. Das ist nicht gut. Das müssen wir korrigieren."Der Link zum Clip: https://clipro.tv/player?publishJobID=a3NaWWJNK1Qwc3hjRXFla3hxbmxlTE1VT3dLVGNvN083Z1dVVmpCaFc5dz0=Jesper Verlaat, Kapitän München: "Wir sind in der 1. Halbzeit mit dem Wind sehr eklig ins Spiel reingekommen. Jeder lange Ball ist hängengeblieben. Dann kriegst du eine Halbflanke, die ins lange Eck reinfällt. Das ist dann scheiße. Wir hätten dann den Ausgleich machen können. Ulm hat dann nicht nur gut verteidigt, wir haben das auch schlecht ausgespielt. Da waren wir dann ungeduldig. So haben wir es dem Gegner einfach gemacht. Das ärgert mich... langsam wird es Zeit, dass wir aus unseren Fehlern lernen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWx4Vko5S2VtYnlaU0xBU3NIUFZWZ2k0MGdsRHRLNU9VM2d3dCtaTDVLYz0=Thomas Wörle, Trainer Ulm: "Die Kulisse war der Wahnsinn. Wir haben uns da sehr drauf gefreut. Der Verein hat sich das auch verdient. Das wir dann in diesem Derby auch den Sieg erringen, ist überragend. Wir sind nach der Ingolstadt-Klatsche wieder aufgestanden und haben es richtig gut gemacht. Wir waren vor dem Tor gefährlicher als der Gegner. Dann haben wir auch sehr gut verteidigt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NUFNQVN3Zi9TdGtYNitUMC9pTVRPdVAvOUdWTGY2UnlJVGpma1EwdmZrND0=Johannes Reichert, Kapitän Ulm: "Unglaublich, ehrlich! Ich kann es gar nicht richtig fassen. Ich bin auch schon seit ich Kind bin in diesem Verein. Wir haben so viel schlechte Zeiten erlebt. Das 1. Mal seit 23 Jahren war das Stadion ausverkauft. Wir haben es geschafft, alle mitzunehmen und die 3 Punkte geholt. Unglaublicher Tag. Ich genieße es einfach nur."Der Link zum Clip inklusive dem Wind-Tor: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TEhoUHBaaHpRN2pJOEI3OEJ6MTY5bjRHRlBRY2ZEOGcwcFhkaVYyU056MD0=FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt 1:0Köln schlägt den Lieblingsgegner, holt im 7. Aufeinandertreffen den 6. Sieg. Ingolstadt verpasst damit den Sprung ganz nach vorne, da steht jetzt Köln. Nach 3 Siegen gibt's wieder eine Niederlage für Ingolstadt. Köln ist seit 3 Spielen ungeschlagen.Yannick Deichmann, Ingolstadt: "Der Plan, den wir hatten, ist eigentlich gut aufgegangen. Leider stand es nach einer Unachtsamkeit 0:1. Wir hatten dann aber auch unsere Möglichkeiten. Wir hätten das Tor noch verdient gehabt. Wir haben alles reingeworfen, aber am Ende hat die Durchschlagskraft gefehlt... Wir sind immer noch in der Findungsphase. Das ist ein Prozess."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K0NVNnVXbm9JRnU5S0xRTFBUZ1FvSmJsUG01TkQ2Rnc5alQzZUpkd1VNTT0=Michael Köllner, Trainer Ingolstadt: "Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Leider haben wir nichts mitgenommen. Wir haben es am Anfang verpasst. Da hatten wir ein paar gute Möglichkeiten. Köln hat leidenschaftlich verteidigt. Sie haben alles getan, dass sie die Führung über die Zeit bringen. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTVOUnRTNk1jK0tnTURUQTdrMExUMXJ4QTBJUlpzT0tKc0k3NU5MRDNsRT0=Olaf Janßen, Trainer Köln: "Ich war in der 1. Halbzeit sehr zufrieden, da wir die Spielkontrolle hatten. Wir haben ein wunderschönes Tor herausgespielt. Wir sind weiter gut im Spiel gewesen. In der 2. Halbzeit hat Ingolstadt mehr die Oberhand gewonnen. Es ging Hin und Her. Wir waren uns zum Schluss nicht zu schade, um unser Tor zu verteidigen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UXJoNi9WTjk1Nm9kYmwvSlNFY0NZK1NaclJFbUlKYWhOeEpFWUxndHFwST0=Kevin Rauhut, Köln: "Wir sind von einer Spitzenmannschaft noch ein Stückchen entfernt. Ich glaube, wir spielen ganz ansehnlichen Fußball. Aber das Spiel am Samstag gegen Sandhausen tat weh. Jetzt wollten wir das Ding ziehen, Wir mussten jeden Ball wegverteidigen... Ich wurde vor 2 Jahren wiederbelebt, als ich zurückgeholt worden bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal 3. Liga spielen darf. Ich genieße jeden Moment auf dem Platz. Es gibt kein schöneres Gefühl. Ich gehe als glücklicher Mann nach Hause."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c1lvUFFYSDFNRlg0bFhnay9LM1dIczZ2YWJVTVZFbjhoUi9UTEQ0Qy9CST0=1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck 1:1Der VfB Lübeck bleibt auch im 6. Spiel in Folge sieglostrotz Führung bis in die Nachspielzeit. Damit kommt der Aufsteiger auch nicht aus dem Tabellenkeller. Saarbrücken kann sich erst mit einem direkten Eckball in der zehnten Minute der Nachspielzeit retten. Die Saarländer hatten sich auch wieder selbst geschwächt. Die Gelb-Rote Karte von Patrick Sontheimer war schon der 3. Platzverweis in dieser Saison für den FCS - Höchstwert in der Liga.Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Waren etliche diese Situationen, die extrem heikel waren. Ich weiß nicht, ob da jede Situation mit Trikot ziehen, mit Duellen korrekt waren, aber am Ende hast du vielleicht die letzte Konsequenz, letzte Genauigkeit gefehlt, um nochmal klarere Möglichkeiten zu kriegen. So hat es Lübeck ja verteidigt, verteidigt, verteidigt. Es zeigt aber die Moral der Mannschaft. Dass wir auch in Unterzahl weiter nach vorne gespielt haben, versucht haben, irgendwas zu erzwingen und natürlich dann so spät den Ausgleich zu machen. Glücklich, aber absolut verdient."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VHpiRDRadGFrZkppQlprRWFVbThCTy9oc1ZMWDRUUFlGcWpvOTdkN2g3Yz0=Lukas Pfeiffer, Trainer Lübeck: "Gerade aufgrund des Zeitpunkts des Ausgleiches ist das natürlich maximal unglücklich für uns. Ich bin auch wirklich stolz darauf, wie wir verteidigt haben. Das frühe Tor, das hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber wir haben uns defensiv einen ganz klaren Plan zurechtgelegt. Der ist auch in weiten Teilen sehr gut aufgegangen. Wir waren sehr griffig, vor allen Dingen hinten in und um die Box herum. Dass dann trotzdem mal ein paar knifflige Szenen zustande kommen, ist klar. Da brauchst du auch ein bisschen Matchglück. Und wenn der Gegner dir dann zu dem zu dem Zeitpunkt eine Ecke direkt reinlegt, dann muss man auch einfach mal den Hut davor ziehen.Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWp0eWJrZWVaTCtESW9NZmx1Vk9ZVTVLeUgzMThPdmpvbjRzblBZLzZ0dz0=Die direkte Ecke zum Ausgleich: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ck1LTE1QNHlKNzF5L3p3S0tYRnZiT2lhMDV2Mld5TGU2UFp1eTRzV0xlYz0=SC Freiburg II - SV Sandhausen 0:2Der SC Freiburg II bleibt weiterhin ohne Heimsieg in der 3. Liga. Das ist schon die 6. Niederlage in der Saison - Vorletzter. Sandhausen begibt sich zumindest wieder in die Nähe der Spitzengruppe. Das ist wichtig, wenn sie das selbstgesteckte Saisonziel, Wiederaufstieg, erreichen wollen.Thomas Stamm, Trainer Freiburg: Es fehlt wenig und dann reichen auch kleine Schritte, aber die sind entscheidend." Die Punkte, an denen er arbeiten will, beschrieb Stamm konkreter: "Vorne ist es dann ein Stück weit Effizienz. Da ist Sandhausen klar dann drüber gewesen. Wenn man die beiden Tore nimmt, müssen wir einfach deutlicher, klarer kommunizieren."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NzBwUW5EMDVMRGZBYW9Hc0VxUXJyWS8wb1I4OWd3MGRBVTVEMVh3TDc2ST0=Danny Galm, Trainer Sandhausen: "Ist klar, dass der SC Freiburg mit der spielerischen Qualität, dann auch Ballbesitzphasen hat. Trotzdem wollten wir eine Kompaktheit haben und dann immer wieder gefährlich werden. Ist wichtig gewesen das wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen."Das gesamte Interview:Tim Kipping, Sandhausen: "Man sieht wir haben ein bisschen auch gebraucht. Das ist ganz normal. Ich habe letztes Jahr in Dresden gespielt, da hatten wir auch einen Stotterstart. Wenn du 25 Spieler hast und 20 neue Spieler davon, neues Trainerteam, dann muss sich das auch erstmal alles finden."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDgzRVhzK05uVU9rQkdXdmgwZFRBSkw4MHJSSmdGaGh4bXlldjNQTG1Qaz0=Fußball live bei MagentaSport:Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport9. SpieltagMittwoch, 04.10.2023Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden - Hallescher FC, SpVgg Unterhaching - RW Essen, Preußen Münster - Erzgebirge Aue10. SpieltagFreitag, 06.10.2023Ab 18.45 Uhr: SV Sandhausen - SSV UlmSamstag, 07.10.2023Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching, TSV 1860 München - Dynamo Dresden, RW Essen - SV Verl, SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II, Erzgebirge Aue - 1. FC SaarbrückenSonntag, 08.10.2023Ab 13.15 Uhr: VfB Lübeck - SC Freiburg IIAb 16.15 Uhr: Hallescher FC - Preußen MünsterAb 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5617318