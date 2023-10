Osnabrück (ots) -Achtklässler machten Wrestling-Tricks mit "Checker Tobi"Magen-Darm-Infekt bei dreitägigem HöhlentripOsnabrück. Tobias Krell (37), Kindermoderator, hat seine geringe Körpergröße stärker gemacht: "Ich war zwar immer der Kleine und sah auch immer viel jünger aus, als ich bin. Aber ich glaube, dabei habe ich gelernt, so selbstbewusst zu werden, wie ich heute bin", sagte der als "Checker Tobi" bekannte Moderator der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) über seine Schulzeit."Mit mir wurden Sachen gemacht, die mit größeren Leuten nicht gemacht wurden. Damals waren zum Beispiel Wrestling-Kämpfe eine coole Sache. Vor dem Sportunterricht haben die starken Achtklässerjungs mich also immer auf die Matten geschleudert. So richtig wehren konnte ich mich nicht." Dennoch habe er die Behandlung nie als Mobbing empfunden. Auf die Frage nach seiner Körpergröße antwortete Krell: "1,69 Meter. Ich habe aber lange behauptet, dass ich 1,70 Meter groß bin."Krell klärte auch eine heikle Frage, die sein aktueller Kinofilm "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" offenlässt. In dem Leinwand-Abenteuer erforscht der Moderator ein geschütztes Höhlensystem in Vietnam, in dem man seine Notdurft nur in Plastikbeuteln verrichten darf. Auf die Frage, ob er lieber eingehalten habe, antwortete Krell: "Im Film sieht es so aus, als hätten wir nur eine Nacht in der Höhle geschlafen. In Wahrheit waren es drei. So lange kann keiner einhalten. Vor allem dann nicht, wenn man - wie ich selber - am dritten Tag einen Magen-Darm-Infekt hatte."Tatsächlich habe er seinen Beutel daher benutzen müssen, erklärte der Kindermoderator lachend: "Es ist komfortabler, als man denkt, weil man die Tüten in einen Sitz einspannt, auf dem man wie auf einem Klo sitzt. In seiner Laufbahn als "Checker Tobi" habe er schon Schlimmeres erlebt, ergänzte Krell: "Für den Ungeziefer-Check bin ich mal auf der Suche nach Ratten durch die Kanalisation gewatet. Und bei dem, was einem da um die Stiefel schwimmt, wünscht man sich so ein Tütchen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5617326