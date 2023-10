Apple bietet Geräte mit Freigabeempfehlung des BSI zum Einsatz für Verschlusssachen in Behörden an Ivanti lässt passende MDM-Lösung zertifizieren.

Ivanti leistet seinen Beitrag für sichere mobile Apple-Geräte in deutschen Behörden: Mit indigo (iOS Native Devices in Government Operation) bietet Apple seit kurzem eine Konfiguration, die eine Freigabeempfehlung für die behördenspezifische Geheimhaltungsstufe für "Verschlusssache Nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat. Bestimmte Komponenten dieser Geräte müssen ebenfalls den BSI-Kriterien entsprechen, unter anderem die Lösungen für das Mobile Device Management, mit dem Behörden ihre Geräte-Flotten organisieren. Vor diesem Hintergrund plant Ivanti die Zertifizierung für den Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) V11.11 durch das BSI gemäß BSI-CC-PP-0115 und BSI-CC-PP-0116. Mit dem auf diese Weise zertifizierten MDM können Mitarbeiter deutscher Behörden Daten dieser Sicherheitsstufe auf iPhone- und iPad-Modellen mit iOS und iPadOS 16 direkt nutzen, in denen ein A13 Chip/SoC oder neuer verbaut ist. Die sicherheitsrelevante Härtung erfolgt durch Einstellungen und Services, es sind keine Container oder SmartCards mehr für die sichere Kommunikation notwendig.

"Wir freuen uns, als eines der ersten Unternehmen im Mobile Device Management den Zertifizierungsprozess des BSI für den Einsatz mit Apple indigo anzustoßen und damit unseren Beitrag für eine sichere, vertrauliche und effiziente Kommunikation deutscher Behörden zu leisten", sagt Günter Mayer, Vice President of Carrier International bei Ivanti. Insgesamt sind rund 5 Millionen Menschen in deutschen Behörden tätig 4 Millionen davon an einem IT-Arbeitsplatz. Hinzu kommen Unternehmen und Organisationen außerhalb des öffentlichen Sektors mit besonderen Sicherheitsbedürfnissen, für die die BSI-Zertifizierung interessant sind. Dies sind beispielsweise Firmen im militärischen Umfeld und ähnlichen Hochsicherheitsbranchen. Ebenfalls relevant ist der Einsatz im Geheimschutz von Industrieunternehmen. Wichtig auch: Die mobilen indigo-Geräte mit Freigabeempfehlung des BSI sind insgesamt kostengünstiger die Kosten liegen um 14 niedriger als bei bisherigen Modellen. Ein weiterer Vorteil ist die Nutzerfreundlichkeit, da die Mitarbeiter die Geräte auch privat einsetzen können.

