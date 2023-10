Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Im Frankfurter Flughafen-Quartier Gateway Gardens erwirbt Premier Inn ein Grundstück für einen Hotel-Neubau mit 198 Zimmern



04.10.2023 / 06:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 4. Oktober 2023 - Die Hotelkette Premier Inn wird im Rahmen ihrer Expansion auch einen Standort am Flughafen Frankfurt errichten und dort selbst Bauherr sein. Im neuen Business-Quartier Gateway Gardens erwarb Premier Inn eine 1.770 Quadratmeter große Fläche in der De-Saint-Exupéry-Straße von der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH. Diese entwickelt das Gesamt-Areal als gemeinsam von der Fraport AG, der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH und der OFB Projektentwicklung in Partnerschaft mit der Stadt Frankfurt gehaltene Gesellschaft. Die Unternehmen verkündeten die Vereinbarung am heutigen Starttag der Immobilien-Messe Expo Real in München. Der neue Premier Inn-Standort wird Reisenden 198 Zimmer bieten, darunter ca. 30 sogenannte komfortablere Premier-Plus-Rooms. Zudem werden Gästen in der hauseigenen Tiefgarage ca. 40 Parkplätze zur Verfügung stehen. Dank des bereits rechtskräftigen B-Plans erhofft sich Premier Inn, dass nach dem jetzt beginnenden Bauantragsverfahren Ende 2024 mit dem Neubau gestartet und dieser ungefähr zwei Jahre später fertiggestellt werden kann. Die Hotelkette entwickelt und bebaut das Grundstück selbst und wird somit sowohl Betreiber als auch Eigentümer der Immobilie sein. "Ein Hotel in Gateway Gardens ist ideal für unser Standort-Konzept und unsere Gäste-Zielgruppe", freut sich Mathias Schotten, Head of Development bei Premier Inn Deutschland über die vertragliche Vereinbarung mit der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens. Mit dem Ziel von bis zu 25.000 Arbeitsplätzen auf dem Gelände, auf dem einst die Wohnanlagen der U.S. Air Force standen, entwickelt sich eine wirtschaftliche Boomtown mit Büros, Beherbergungsangeboten und Veranstaltungs-Hallen. Daneben entsteht aktuell eine umfassende Versorgungsinfrastruktur des täglichen Lebens, inklusive Gastronomie, Einzelhandel, E-Auto-Ladestationen, Sport- und Freizeitangeboten sowie weiteren Dienstleistern. Und das alles inklusive eines großen Parks mit altem Baumbestand. "Eine solch starke internationale Hotelmarke ist ein wichtiger Partner für Gateway Gardens. Denn Premier Inn verbessert die attraktive Mischung in dem stetig wachsenden Business-Quartier", sagt Jörg Guderian, Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH, über die Vereinbarung mit Premier Inn: "Gerade viele internationale Gäste, die dank der Nähe zum größten deutschen Flughafen an diesem Standort einen hohen Anteil haben, erhalten mit dem neuen Hotelangebot eine attraktive und stark nachgefragte Buchungs-Alternative." Mischa Koch, Senior Acquisitions Manager von Premier Inn, benennt die besonderen Standort-Vorteile für die Marke: "Für alle Nutzungsarten punktet der Standort durch die hervorragende Verkehrsanbindung per Flugzeug, Bahn und Auto. Terminal 2 des Flughafens ist fußläufig in 5 Minuten erreichbar." Der künftige Premier Inn-Standort ist somit für Business-Kunden logistisch ein hervorragender Ziel- und Ausgangspunkt. Etwa bei Zielen im Ausland, die vom wichtigsten deutschen Flughafen angesteuert werden. Über den ICE-Fernbahnhof sind außerdem alle nationalen Destinationen und ebenso viele Städte in europäischen Nachbarstaaten hervorragend angebunden. Eine gute individuelle Erreichbarkeit vieler Ziele ermöglicht zudem die zentrale Lage innerhalb Deutschlands über die unmittelbare Nähe zum Frankfurter Kreuz und den dort aufeinandertreffen Autobahnen A3 und A5. "Auch die regionale Anbindung ist dank der 2019 eröffneten S-Bahn-Station optimal", betont Koch einen weiteren Vorteil. Seitdem brauchen Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Gateway Gardens zum Frankfurter Hauptbahnhof lediglich zehn Minuten. Das entstehende Premier Inn befindet sich dafür in idealer Lage direkt an einer Haltestelle der Linien S8 und S9. Schotten: "Somit ist Gateway Gardens auch ein hervorragender Ausgangspunkt für alle wichtigen Standorte in der gesamten Rhein-Main-Region. Nicht nur bei Business-Terminen, sondern auch für Touristen, die sich verkehrsgünstig und klimafreundlich im Rhein-Main-Gebiet bewegen wollen." Hotels in Frankfurt haben für Premier Inn nicht nur wegen der dortigen Deutschland-Unternehmenszentrale besondere Bedeutung. Zudem begann in der Main-Metropole auch die Expansion der britischen Hotelmarke nach Deutschland, mit der Eröffnung des Premier Inn Frankfurt Messe im Jahr 2016. Damals startete das Hotelunternehmen ein rasantes Wachstum, auf inzwischen 52 geöffnete Hotels. Insgesamt wurden 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann 2023 einen "Travellers' Choice Award" für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted Employer" (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande zirka 90 Standorte mit rund 16.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen

Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Über Gateway Gardens:

Gateway Gardens ist der jüngste Stadtbezirk der Stadt Frankfurt am Main in direkter Nähe zum Flughafen Frankfurt. Sein intermodales Mobilitätsangebot verbindet Gateway Gardens mit den Zielorten innerhalb der Rhein-Main-Region ebenso effizient wie mit allen internationalen Destinationen von Relevanz. Vor Ort vorhandene Kongress- und Hotelkapazitäten lassen Townhalls im internationalen Maßstab möglich werden. Dabei profitieren wissensbasierte Unternehmen von der direkten Nähe zu zahlreichen Universitäten, Fachhochschulen und Instituten der Region und machen Gateway Gardens so zu einem interessanten Standort eines globalen Knowledge Managements. Aktuell beheimatet das Quartier 30 internationale Unternehmen und acht Hotels. Nach der geplanten Fertigstellung werden über 25.000 Menschen ihren Bezugspunkt in Gateway Gardens haben.

Entwickelt wird das 35 Hektar große Areal von der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH, einem Konsortium der Fraport AG, der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft, der OFB Projektentwicklung und der Stadt Frankfurt.

Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Senior Manager Corporate Communications

Premier Inn Germany

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH

c/o Groß & Partner Pressestelle

Siesmayerstraße 21

60323 Frankfurt am Main

+49 (0)69/36 00 95-721

presse@gateway-gardens.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.