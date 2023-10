Der Flugzeugbauer Airbus kann weiterhin regelmäßig neue Aufträge. Nun hat die US-Fluggesellschaft United Airlines weitere Maschinen bei Airbus und auch Boeing bestellt. Die Europäer sollen 60 zusätzliche A321neo liefern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei Boeing hat die Fluggesellschaft eine Kaufoption für 50 Stück 787-9 ausgeübt.Außerdem habe sich United Airlines weitere 50 Kaufoptionen gesichert. Bereits in der Vorwoche hatte Airbus einen Auftrag an Land ziehen können. So ordert die ...

