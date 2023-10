Der US-Sportartikelkonzern hat mit besser als erwarteten Q1-Zahlen mit einem Gewinn je Aktie von 95 Cents im ersten Quartal 2023/24 die Erwartungen um 27 % geschlagen. Der Lagerbestand konnte im Jahresvergleich um 10 % reduziert werden. In Deutschland stehen vor diesem Hintergrund PUMA und ADIDAS im Blickpunkt. PUMA überraschte bereits in Q2 positiv mit einem Umsatzplus von 11,1%. Wegen der guten Branchenentwicklung, einer anziehenden Nachfrage im Handel und der in der zweiten Jahreshälfte zu erwartenden Absatzerholung in China wird hinter vorgehaltener Hand bereits über eine weitere Prognoseanhebung geflüstert. Ähnliches gilt für ADIDAS in der Erwartung, dass der Lagerbestand von Yeezy-Produkten - analog zur Lagerbestandsentwicklung bei NIKE - weiter abverkauft werden konnte. Beide Papiere sind mit geringer Risikotoleranz (maximal 5 %) ein Trading-Kauf.



