Bild The Hive8, Hauptsitz LEM (JPG) Genf, 4. Oktober 2023 - Am 26. September wurden in Morges (VD) herausragende Immobilienprojekte mit dem renommierten 'Prix de l'immobilier romand' ausgezeichnet. Der von HIAG massgeschneiderte Hauptsitz des Schweizer Elektrosensoren-Herstellers LEM gewann den 1. Platz in der Kategorie 'Industriegebäude'. Mit Unterstützung der Architekten CCHE und Itten+Brechbühl realisierte HIAG auf dem Technologie-Campus 'The Hive' in Meyrin, Kanton Genf, für LEM einen auf deren Bedürfnisse ausgerichteten Hauptsitz. Dieser vereint seit Anfang 2022 auf rund 7'500 m² Verwaltung, Entwicklung, Forschung und Produktion von LEM. Das entsprechende Gebäude 'The Hive8' wurde von einer Fachjury in der Kategorie 'Industriegebäude' mit dem ersten Platz des 'Prix de l'immobilier romand' ausgezeichnet. «Diese Auszeichnung freut uns sehr und ist eine schöne Bestätigung für die breite Kompetenz von HIAG: von der Planung über die Realisation bis zum Betrieb von erstklassigen gemischt genutzten Industriegebäuden», sagt Patrick Japhet, Leiter HIAG Romandie. «Es ist ebenfalls eine Bestätigung dafür, dass Industrieareale mit einer nachhaltigen und langfristigen Perspektive und mit einem starken Fokus auf unsere Mieter entwickelt werden sollten. Der Technologie-Campus 'The Hive' ist ein ideales Beispiel dafür», ergänzt Patrick Japhet weiter. Der 'Prix de l'immobilier romand' wurde 2011 vom Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz ins Leben gerufen und wird seit 2016 in Zusammenarbeit mit der Westschweizer Sektion des schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft SVIT organisiert. Kontakt Patrick Japhet

