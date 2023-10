DJ MÄRKTE ASIEN/Anstieg der US-Zinsen drückt Aktien tief ins Minus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Erneut mit deutlichen Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Der neuerliche kräftige Anstieg der US-Anleiherenditen lastet schwer. Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt, wo das Angebot an offenen Stellen im August größer war als erwartet, hatten Zinserhöhungsspekulationen befeuert und zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt.

Dazu gesellt sich politische Unsicherheit, nachdem das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden in einem nie dagewesenen Schritt abgesetzt hat. McCarthy verlor damit den parteiinternen Machtkampf um die Haushaltspolitik und weitere Hilfen für die Ukraine. Damit dürfte nach der gerade erst gefundenen Übergangslösung im Haushaltsstreit zur Abwendung eines Ausgabenstopps zwischen Demokraten und Republikanern Mitte November die nächste Konfrontation und ein "Shutdown" drohen.

Während in Festlandchina wegen der Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag die ganze Woche über nicht gehandelt wird, geht es in Hongkong mit dem Hang-Seng-Index um 1 Prozent nach unten. Nachholbedarf nach unten gibt es im südkoreanischen Seoul. Dort verliert der Kospi am ersten Handelstag nach der Feiertagspause (Donnerstag bis Dienstag) 2,3 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 2,1 Prozent auf 30.574 Punkte.

Am Devisenmarkt zeigt sich die japanische Währung etwas fester als am Vortag zur gleichen Zeit und geht mit 149,25 je Dollar um. Am Dienstag kostete der Dollar zeitweise nur etwa 147,30 Yen, nachdem in der Spitze gut 150 Yen für einen Dollar gezahlt worden waren. Eine dann beobachtete plötzliche scharfe Aufwärtsbewegung deutet laut Marktteilnehmern auf eine Intervention Japans zugunsten des Yen hin. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hatte zuvor bekräftigt, dass die japanische Regierung intervenieren werde, falls der Yen zu sehr abwerten sollte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.878,80 -0,9% -2,3% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.573,55 -2,1% +19,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.409,60 -2,3% +7,7% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.151,61 -1,0% -10,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.147,50 -1,4% -1,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.415,66 -0,3% -5,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0465 -0,0% 1,0466 1,0477 -2,2% EUR/JPY 156,21 +0,1% 155,99 156,90 +11,3% EUR/GBP 0,8671 +0,1% 0,8666 0,8676 -2,0% GBP/USD 1,2069 -0,1% 1,2076 1,2073 -0,2% USD/JPY 149,27 +0,1% 149,06 149,75 +13,8% USD/KRW 1.360,61 -0,1% 1.361,60 1.360,05 +7,8% USD/CNY 7,1991 +0,1% 7,1945 7,1976 +4,4% USD/CNH 7,3242 +0,0% 7,3234 7,3225 +5,7% USD/HKD 7,8314 -0,0% 7,8320 7,8309 +0,3% AUD/USD 0,6304 +0,0% 0,6303 0,6319 -7,5% NZD/USD 0,5892 -0,3% 0,5910 0,5912 -7,2% Bitcoin BTC/USD 27.392,05 -0,0% 27.403,92 27.585,19 +65,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,10 89,23 -0,1% -0,13 +15,3% Brent/ICE 90,80 90,92 -0,1% -0,12 +11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,25 1.823,45 -0,1% -1,20 -0,1% Silber (Spot) 21,07 21,18 -0,5% -0,10 -12,1% Platin (Spot) 867,73 876,00 -0,9% -8,28 -18,8% Kupfer-Future 3,60 3,62 -0,7% -0,03 -5,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

