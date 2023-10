War das vergangene Jahr noch von einer starken Korrektur geprägt, erlebt die Puma-Aktie in diesem Jahr ein stetiges Auf und Ab und verläuft in einem Kurskorridor von 45 bis 70 €. Seit Jahresanfang notiert der im MDAX gelistete Wert mit +3,9% im Plus. Aktuell sorgen die Zahlen des US-Konkurrenten Nike für Rückenwind. Dazu kommen positive Analystenstimmen. Machen sie der Raubkatze wieder Beine? Puma vorgestellt Die Puma SE mit Sitz im bayerischen Herzogenaurach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...