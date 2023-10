Am 26. Oktober gewährt Aixtron einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Negative strukturelle Veränderungen sind nicht in Sicht. Die Jahresprognosen dürften bestätigt werden. Der wesentliche Treiber für anhaltend starkes Wachstum ist die effiziente Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Zu diesem Schluss kommen auch die Analysten. Die Umsätze mit SiC-Bauelementen dürften im laufenden Jahr um fast 150 Prozent steigen, so Berenberg-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...