The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.10.2023ISIN NameDE0007830788 IFA SYSTEMS AGXS2276596538 CASINO,GUICH 20/26 REGSUS713448FB91 PEPSICO 20/23XS2328426445 CASINO 21/27 MTNUS918204BC10 V.F. 20/30US918204BB37 V.F. 20/27BE0002443183 FLUVIUS SYSTEM O.13-23MTNUS00184AAG04 WARNER MEDIA 02/32US20030NBK63 COMCAST 2044DE000HLB2MM1 LB.HESS.-THR. IHS 17/23DE000HSH4MM4 HCOB HPF 13/23DE000A2AAPN5 BERLIN, LAND LSA17/23A494AT0000A12GN0 VIENNA INS.GRP 13-43 FLRDE000LB0YWX9 LBBW BAYN BOA SZ P 14/23DE000LB0Y8N7 LBBW EOAN BOA SZ P 14/23DE000LB0YWY7 LBBW DAI BOAP SZ 14/23DE000LB0Z0A0 LBBW DAI BOA P 14/23DE000LB0Y8P2 LBBW AXA BOA SZ P 14/23DE000LB0YJY4 LBBW BMW BOA SZ P 14/23DE000LB0YJZ1 LBBW DAI BOA SZ P 14/23DE000LB0YJX6 LBBW ALV BOA SZ P 14/23DE000LB0YWF6 LBBW AXA BOA SZ P 14/23DE000LB0YWE9 LBBW AIR BOA SZ P 14/23DE000LB0YBL8 LBBW DAI BOA SZ P 14/23DE000LB0Z0B8 LBBW EOAN BOA SZ P 14/23DE000LB0Z0C6 LBBW VOW3 BOA SZ P 14/23FR0011606169 CASINO,GUICH-PER. 13/UND.DE000LB1DZK1 LBBW GM-FLOATER 17/23FR0011585215 VEOLIA ENVIR 13/23 MTNFR0012369122 CASINO 14/25 MTNXS1500463358 INDRA SISTEMAS 16/23 CVBE6315847804 SOLVAY 19/29XS1888206627 SANTDR CONS.FIN.18/23 MTNXS1890709774 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23FR0013286846 LEGRAND 17-23DE000A1KRJR4 ING-DIBA AG HPF 18/23XS0991743401 PROSPEROUS RAY 13/23XS0977496636 DEUTSCHE POST MTN.13/23FR0010154385 CASINO,GUICH-PER. 05/UND.XS0979067427 SWIRE P.MTN FIN.13/23 MTNXS0897406814 AQUARIUS+INVTS 13/43 FLR