Hier heute noch rein? - Nur Vorspiel auf potenziell sehr "heiße" Herbstrallye bei dieser Aktie!?

Am Montag haben wir bereits ein Vorspiel gesehen auf das, was da wohl kommen dürfte: Der Weg für eine Herbstrallye scheint geebnet. Intraday waren teils fast 50% Kursplus zu verzeichnen.

Wer bei zu erwartenden (und schon angekündigten) weiteren Ergebnissen nicht wieder nur hinterherlaufen will, der sichert sich vielleicht gerade jetzt und noch VOR Bekanntgabe weiterer womöglich sehr kursrelevanter Resultate eine erste Wagnisposition. Exakt neun weitere Bohrergebnisse sind zu erwarten, die, jedes einzelne Ergebnis für sich, den Kurs dieser Aktie anfeuern und dafür sorgen könnte, dass sich eine 1.000%-Rallye aus dem 2021er Jahr bei exakt selbiger Aktie und basierend auf starken Bohrergebnissen wiederholt.

- Dass dies exakt so geschehen dürfte, das hat die Reaktion zu Wochenbeginn wohl schon deutlich indizieren können. Wann die nächsten Resultate zu erwarten sind? - Nun, im Grunde jederzeit, vielleicht noch heute oder auch morgen. - Das Bohrprogramm wurde nämlich bereits abgeschlossen und alle Bohrkerne und außerdem fast 1.000 Gesteinsproben befinden sich zur Untersuchung im Labor, das erste Ergebnis wurde am letzten Wochenende veröffentlicht (mit entsprechend starker Reaktion). Conclusio: Wer hier jetzt schon frühzeitig positioniert ist, könnte womöglich einen großen "Bonus kassieren".

Ein großer Teil unserer Börsen-Community weiß bereits, dass einige der absoluten Top-Performer der letzten Jahrzehnte aus dem Rohstoffbereich kommen, explizit gesagt aus dem Explorationsbereich. Aktien von Unternehmen, die plötzlich eine große Entdeckung melden können, eine Entdeckung in Form international herausstechender Bohrergebnisse in möglichst minenfreundlichen Jurisdiktionen waren es, die teils tausende Prozent an Rendite, und zwar nicht in Jahren, sondern oft in sogar nur Monaten in Anlegerdepots bringen konnten. Doch diese frühzeitig zu entdecken, und dann auch noch rechtzeitig auf einen sich bereits abzeichnenden abfahrenden "Turbozug" aufzuspringen und auch tatsächlich auf das richtige Pferd gesetzt zu haben, da liegt die große Kunst und der große Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Jetzt scheint es die nächste Gelegenheit zu geben, und noch ist der Zug nicht komplett abgefahren. Ereignisse aus den Jahren 2020/21 scheinen sich zu wiederholen, und so könnte sich auch der Kursverlauf duplizieren. Das Endresultat wäre sehr einladend: 1.000% in nur wenigen Monaten, mehrere hundert Prozent in Wochen!

Erste veröffentlichte Bohrergebnisse vom Kinsley-Goldprojekt in Nevada am vergangenen Wochenende waren als absolut hochgradig zu bezeichnen und schließen an jene Ergebnisse von 2021 an, die diese Aktie binnen nur weniger Monate um mehr als tausend Prozent nach oben schellen ließen. Auch die Reaktion war ähnlich wie bei den ersten Ergebnissen vor ein paar Jahren. Jetzt stehen noch zahlreiche weitere Resultate an, die dieser Aktie zu einem neuen Hoch verhelfen könnte.

CopAur Minerals*

WKN: A2QB3Y

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); TSX-V Toronto (Kanada, Heimatbörse)



Nach langer Bohrpause ging es beim Goldexplorer CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ), der 2021 zu den absoluten Hot Stocks in Kanada gehörte, jetzt erstmals weiter und das Management glaubt an eine neue Weltklasse-Goldlagerstätte in Nevada, eine der minenfreundlichsten Bergbauregionen der Welt. 20 Meter mit 12,6 Gramm Gold pro Tonne, über 4,7 Meter gar ein Goldgehalt von 29,4 Gramm pro Tonne, und das in Nevada, - wie zuletzt gebohrt -, das ist in der Tat absolut großartig, noch hinzukommend, das man in auf bis dato ressourcentechnisnch undefinierten Grund gebohrt hat, handelt es sich quasi um eine potenziell große Neuentdeckung. Solch hochgradige Goldmineralisierung für sog. "Carlin-Type"-Lagerstätten in Nevada sind wirklich total unüblich. Die großen Minenkonzerne bauen auf zahlreichen "Carlin-Type"-Lagerstätten in Nevada profitabel Gold ab, teils mit durchschnittlichen Mineralisierungen von deutlich unter 1 g/t.

Diese extrem hochgradigen Ergebnisse vom Kinsley-Projekt dürften nur der Startschuss gewesen sein:

Ergebnisse von 9 weiteren Bohrungen und 982 Gesteinsproben erwartet

Foto: Die Bohrkerne der ersten Bohrung auf Kinsley 2023 (c) CopAur Minerals

20 % des Kinsley-Projekts hat man bereits exploriert und ist fündig geworden, während 80 % des Projektes unexploriert sind und das CopAur-Management glaubt, dass es sich um eine neue Weltklasse-Lagerstätte handeln könnte. Nun, die absolut grandiosen Ergebnisse der nur ersten Bohrung bestätigen die Annahme des Managements und der Geologen einmal mehr, und das schöne ist, es werden Ergebnisse von neun weiteren Bohrungen erwartet, und außerdem Resultate von Untersuchen von insgesamt 982 Gesteinsproben! Sie sehen selbst, hier ist in den nächsten Wochen wahrscheinlich richtig Bewegung drin, und die Aktie von CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) könnte sich zu einem der absoluten Top-Performer im Jahresendspurt entwickeln.

Wir meinen, dass AnlegerInnen mit entsprechend erhöhter Risikobereitschaft eine im Erfolgsfall potenziell wirklich massive Herbstrallye bei der Aktie von CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) nicht verpassen wollen.

Im deutschsprachigen Raum ist der Titel bis dato noch beinahe völlig unentdeckt, ein weiterer potenzieller Vorteil, insofern man jetzt schon aktiv wird, denn, so glauben wir, dürfte die Aktie schon in den nächsten Tagen und Wochen seinen "Geheimtipp"-Status verlieren, insbesondere wenn die neun weiteren Bohrergebnisse mit einem ähnlichen Kaliber auffahren, denn dann, das sollte dann sicher sein, wird CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) zum wirklich ganz großen Gesprächsthema der Rohstoffbranche (sicherlich doch zumindest im Mekka der Rohstoffaktien Kanada). Wir sehen somit jetzt eine in der Regel selten aufkommende und in der Tat sehr vielversprechende Gelegenheit, die es unseres Erachtens zu nutzen gilt. Allein bis zum 2022er Hoch von 1,70 C$ in Toronto, das nach einer Reihe von sehr guten Bohrergebnissen erreicht wurde (noch Anfang 2021 notierte die Aktie bei 0,10 C$), sprechen wir von einer möglichen Performance von fast 300%. Nachdem CopAur 2022 mit Akquisitionen beschäftigt war und dementsprechend eine längere Bohrpause stattgefunden hat, geriet die Aktie aus dem Fokus der AnlegerInnen. Erst am letzten Wochenende war man mit wahrhaftigen "Mega-Resultaten" zurück, und so dürfte die Aktie nun wieder groß in den Fokus der kanadischen RohstoffanlegerInnen rücken. Das Handelsvolumen zu Wochenbeginn lag folglich um ein Vielfaches höher als der Durchschnitt.

CopAur-Chairman: Der Mann, der Anlegerträume wahr macht

Conrad Swanson ist Co-Founder und Chairman von CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ), einer der Top-Manager der Rohstoffbranche, der u.a. Western Canadian Coal mit gegründet hat, ein Junior-Bergbauunternehmen, das später für 2,2 Mrd. Dollar (CDN) geschluckt wurde. Gemeinsam mit einer Gemeinschaft von anderen Investoren arbeitete Swanson am Blackwater-Goldprojekt in Kanada, bevor man das Asset innerhalb nur eines Jahres für 550 Mio. Dollar (CDN) an ein Goldunternehmen verkaufte.

CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) hat unseres Erachtens definitiv das Zeug, sich in die Erfolgsliste Swansons einzureihen. Neue Goldminen in Nevada sind auch im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Liefert CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) weitere derartig starke Bohrergebnisse vom Kinsley-Projekt, könnte eines der großen Minenunternehmen schneller anklopfen als man denkt. Und das Kinsley-Goldprojekt, an dem CopAur sich eine 79,99%-Beteiligung sichern konnte (die übrigen 20% werden privat gehalten), ist nicht einmal die einzige Wette bei diesem Goldexplorer, wenngleich es sich bei Kinsley um das Projekt handelt, auf das man sich derzeit fokussiert. In Nevada hat man nämlich auch noch die Option zum Erwerb des Bolo-Projekts, ebenfalls ein sog. "Carlin-Type"-Projekt. Aktuell hält man 50,01 Prozent, hat aber bereits die Option gezogen, weitere 24,99% zu erwerben, was die Beteiligung auf 75% bringen würde. Hierfür muss man 4 Mio. USD für weitere Bohrungen und Explorationsmaßnahmen investieren.

Noch ein extrem vielversprechendes Projekt?

Was selbst CopAur-Kenner aber ohnehin nicht auf dem Schirm haben (und wohl nie hatten), ist, dass sich CopAur auch benachbart zu Bolo ein weiteres Projekt gesichert hat, und zwar 100% des sog. "Troy-Canyon"-Projekts, das vielleicht sogar bald schon mehr in den Fokus rücken könnte. Das Projekt umfasst die ehemals produzierende Mine "Locke", in der von 1948 bis 1950 in kleinem Umfang 643 Unzen Gold und 660 Unzen Silber mit 11,8 g/t Gold und 12 g/t Silber gefördert wurden. Aufgepasst: Erste neue Gesteinsproben aus dem Stollen aus dem 2020er Jahr brachten eine Goldmineralisierung von unglaublich anmutenden 576 g/t hervor, außerdem einen Silbergehalt von 229 g/t. Weitere Proben kamen mit Mineralisierungen von 50,4 g/t Gold und 317 g/t Silber, 48,4 g/t Gold oder 47,9 g/t Gold daher. Das Management sieht "dementsprechend das Potenzial für wirtschaftlich bedeutende Konzentrationen hochgradiger Gold- und Silbermineralisierungen mit beträchtlichem Explorationsupside". Die Bodengeochemie weist auf mehrere Zonen mit anomalem Gold außerhalb des historischen Minengebiets hin. Bohrungen sind erforderlich, um zu sehen, wo die Reise hingeht. Ob es hier auch noch in diesem Jahr weitergeht, bleibt abzuwarten, aber Sie sehen selbst, bei CopAur hat man nicht nur ein heißes Eisen im Feuer. Wir halten Sie ab sofort über weitere Entwicklungen bei CopAur Minerals* (WKN: A2QB3Y ) auf dem Laufenden, vielleicht morgen schon zu den nächsten Bohrresultaten!?

Unsere ehrliche Meinung: Wer nach den herausragenden ersten Bohrergebnissen vom Kinsley-Projekt in Nevada nun noch früh und vor Bekanntgabe weiterer Resultate handelt, sollte wirklich enorm im Vorteil sein. Derartig starke Bohrergebnisse gibt es nur sehr selten, und dann auch noch im minenfreundlichen Nevada. Wenn auch nur ein Bruchteil der weiteren Ergebnisse ähnlich aussehen, dann könnte sich die Aktie von CopAur Minerals wohl definitiv bei den größten Gewinnern des Jahres einreihen, vielleicht sogar auch die Liste anführen.

