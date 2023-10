BVB Aktie verliert im September 15 Prozent - Champions League ante portas

Mit einem Minus von 15 Prozent schließt die BVB Aktie den Monat September ab, was gleichzeitig dem größten Monatsverlust seit September 2021 darstellt. Trotz der jüngsten Erfolge in sportlicher Hinsicht gelingt es den Anteilsscheinen der Borussia Dortmund GmbH und Co KGaA sich nicht über der psychologischen 4-Euro-Marke zu behaupten. Das globale Spannungsfeld aus Inflations- und Zinssorgen dürfte die Perspektiven schmälern. BVB gewinnt 3:1 in Hoffenheim und klettert zwischenzeitlich auf Rang eins der Fußball Bundesliga Durch einen 1:3-Auswärtssieg kann sich die sportliche Entwicklung von Borussia Dortmund in der ersten Spielklasse weiter sehen lassen. Von Freitag bis Samstag gelang sogar die temporäre Eroberung der Tabellenspitze. Am Ende des sechsten Spieltages rangiert der BVB auf Platz vier (14 Punkte) hinter dem FC Bayern (14 Punkte), dem VfB Stuttgart (15 Punkte) und Bayer 04 Leverkusen (16 Punkte).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.