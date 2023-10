Am Tag der Deutschen Einheit knüpfte der Dax an seinen schwachen Wochenauftakt an und hat sich dabei der runden 15.000-Punkte-Marke angenähert. Es sind nach wie vor die steigenden Renditen, die eine mögliche Erholung an den Aktienmärkten verhindern. Die 10-jährige US-Anleiherendite stieg gestern auf einen neuen Höchststand von 4,8%. Zuletzt notierten die Renditen im Jahr 2007 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...