Kevin McCarthy wurde am Dienstag zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses mit der kürzesten Amtszeit seit 147 Jahren. Er verlor seinen Führungsposten, nachdem Hardliner in seiner eigenen Partei (GOP) am vergangenen Wochenende gegen seinen mit den Demokraten ausgehandelten Kompromiss zur Abwendung einer Regierungsschließung revoltierten. Er sagte, er werde nicht erneut für das Amt des Mehrheitsführers kandidieren. Er ...

