Seitwärtsrendite plus Absicherung: DAX Reverse Bonus

Der DAX stolpert ins neue Quartal. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen belasten nach wie vor die Aktienmärkte weltweit: So liegt die Rendite zehnjähriger US-Bonds mit 4,68 Prozent auf einem 16-Jahres-Hoch. Deutsche zehnjährige Staatsanleihen zahlen 2,55 Prozent; die inverse Zinsstrukturkurve hierzulande wird als Rezessionsvorhersage interpretiert. Die steigenden Renditen machen Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder attraktiver, auch die jüngste Rally am Ölmarkt ist ein Belastungsfaktor für energieintensive Industrien und befeuert die Inflation. Wer vor diesem Hintergrund nicht davon ausgeht, dass der DAX innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monate die Höchststände vom Juli wiedersieht und eine Absicherungskomponente sucht, die bereits bei seitwärts tendierenden Kursen gute Renditen erzielt, könnte zu Reverse-Bonus-Zertifikaten greifen. Als defensiv sind Produkte mit einem minimalen Aufgeld (oder gar einem Abgeld) anzusehen, denn Aufgelder werden bei der Annäherung an die Barriere abgebaut und sorgen dann für eine ungünstige Hebelwirkung im Sinne der Anleger.

Szenario: DAX bis Mitte März nie über 16.300 Punkten (7,3 Prozent Puffer)

Das Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX mit der ISIN DE000SW3SGF3 der SG ist mit einem Reverse-Level von 30.000 Punkten und einem Bonus-Level und Cap von 12.500 Punkten ausgestattet. Anleger erhalten am Laufzeitende die Differenz beider Kursmarken als Höchstbetrag, also 17.500 Punkte (Bezugsverhältnis 1:100) oder 175 Euro pro Zertifikat, sofern die Barriere bei 16.300 Punkten während der gesamten Laufzeit bis zum 15.3.24 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 153 Euro entspricht dies einer Maximalrendite von 22 Euro oder 30,7 Prozent p.a. Aufgeld 3 Prozent.

Szenario: DAX bis Mitte Mai nie über 17.000 Punkten (12,4 Prozent Puffer)

Wer etwas defensiver investieren will, könnte mit dem Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE9GLR5 (Reverse-Level 30.000 Punkte, Bonus-Level und Cap 14.800 Punkte) zum Kaufpreis von 140,65 Euro eine Maximalrendite von 11,35 Euro oder 12,6 Prozent p.a. generieren, wenn die Barriere von 17.000 Punkten bis zum Bewertungstag am 17.5.24 nie berührt oder überschritten wird. Ansonsten errechnet sich der Rückzahlungsbetrag als Differenz aus Reverse-Level abzüglich Index-Schlussstand. Attraktiv: Das Produkt gibt"s mit einem Abgeld von -5,7 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer prognostiziert, dass der DAX sich bis März bzw. Mai nicht mehr an die alten Höchststände annähert oder diese gar überschreitet, der kann mit den beiden Reverse-Capped-Bonus-Zertifikaten von SG und BNP Paribas attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX oder von Anlageprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de