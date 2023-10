DJ MAKRO TALK/Deutsche Bank: Renditeanstieg macht "Unfälle" wahrscheinlich

Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid ist wegen der starken Verluste an den Anleihemärkten beunruhigt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jüngsten Renditebewegungen nicht das Risiko eines Unfalls irgendwo im Finanzsystem erhöhen", schreibt Reid in seinem Morgenkommentar. Die Behörden hätten ihre fast ein Jahrzehnt lang betriebene Politik der Renditekontrolle in den jüngsten Quartalen relativ abrupt beendet. "Riskante Zeiten also", meint Reid.

Hauptursache der scharfen Korrektur am Dienstag sei der Job Openings and Labor Turnover Survey des Arbeitsministeriums gewesen, der einen Anstieg der Zahl der offenen Stellen auf ein 2-Jahres-Hoch gebracht habe. Auch den Rauswurf des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, des Republikaners Kevin McCarthy und die nächste Shutdown-Frist am 17. November erwähnt Reid.

October 04, 2023 02:25 ET (06:25 GMT)

