FRIWO AG erweitert Vorstand Dr. Walter Demmelhuber verstärkt zum 1. Oktober 2023 das Vorstandsteam

Unter seine Verantwortung fallen die Bereiche Vertrieb für das Stammgeschäft sowie Operations (ohne Indien)

Personalie unterstreicht globale Wachstumsambitionen der FRIWO als führender E-Mobility-Lösungsanbieter Ostbevern, 4. Oktober 2023 - Der Aufsichtsrat der FRIWO AG - ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten und E-Antriebslösungen - hat Dr. Walter Demmelhuber mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als weiteres Vorstandsmitglied des Unternehmens bestellt. Sein Zuständigkeitsgebiet umfasst die Bereiche Sales für das Stammgeschäft sowie Operations (ohne Indien). Er erweitert damit das bestehende Vorstandsteam mit dem Vorstandsvorsitzenden Rolf Schwirz, der sich operativ verstärkt um das stark wachsende E-Drives-Geschäft, R&D und Human Resources kümmern wird. Zudem wird unverändert Tobias Tunsch als Finanzvorstand für die Themengebiete Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Einkauf, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit zuständig sein. "Wir freuen uns, mit Dr. Walter Demmelhuber einen international erfahrenen Industrieexperten für den Vorstand der FRIWO AG gewonnen zu haben. Gemeinsam mit seinen beiden Vorstandskollegen wird er die erfolgreich eingeschlagene Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem global führenden Anbieter von E-Mobility-Lösungen vorantreiben und die FRIWO auf den avisierten profitablen Wachstumsweg führen", kommentiert Richard Ramsauer, der Aufsichtsratsvorsitzende der FRIWO AG, die Personalie.

Berufliche Meilensteine Dr. Walter Demmelhuber Dr. Walter Demmelhuber (53) ist ausgebildeter Industriemechaniker, spezialisierte sich im Studium auf Vertrieb & Export, ist seit 12 Jahren Gastdozent für Wirtschaftsinformatik an der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und verfügt über eine mehr als 25-jährige Managementerfahrung in internationalen Industrieunternehmen. So war er zu Beginn seiner Laufbahn unter anderem für mehrere Jahre in Leitungsfunktionen bei Siemens und EADS Airbus mit Schwerpunkt Neugeschäft-Anbahnung & Strategie tätig. Danach war er zwischen 2009 und 2016 als Geschäftsführer beispielhaft mitverantwortlich für die internationale Expansion der Semikron-Gruppe, einem Familienunternehmen, das sich auf Komponenten der Leistungselektronik spezialisiert hat. Zwischen 2017 und 2019 war er als Vorstandsmitglied der Pfisterer Holding während herausfordernder Zeiten mit der Expansion des Unternehmens befasst, bevor er 2019 Alleinvorstand der Jäger Gruppe wurde. Beim C-Teile- und Werkzeuggroßhändler leitete er neben des Gesellschafterübergangs im Familienunternehmen die Modernisierung des Geschäftsmodells und die internationale Expansion sowie Projekte zur Verbesserung der Profitabilität und Modernisierung der IT-Strukturen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite: www.friwo.com

Kontakt Investor Relations und Medien FRIWO AG Ina Klassen +49 (0) 2532 81 869 ir@friwo.com Peter Dietz +49 (0 )69 97 12 47 33 dietz@gfd-finanzkommunikation.de

Über FRIWO: Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern/Westfalen ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten und E-Antriebslösungen. FRIWO bietet eine ganze Reihe von Anwendungen mit maßgeschneiderten Systemen aus einer Hand. Das 1971 gegründete Unternehmen hat sich von einem Anbieter von Stromversorgungsprodukten zu einem Komplettanbieter von anspruchsvollen und maßgeschneiderten Lösungen für die Elektromobilität entwickelt. Heute umfasst das Produktportfolio nicht nur hochwertige Stromversorgungslösungen, sondern auch Batterieladelösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen. Darüber hinaus sind auch alle Komponenten einer modernen elektrischen Antriebslösung erhältlich: vom Display über die Motorsteuerung und Antriebseinheit bis hin zur Steuerungssoftware. Mit modernen Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Asien und den USA ist FRIWO in allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Die wichtigsten Kunden von FRIWO sind führende Marken in ihren jeweiligen Märkten und setzen auf FRIWO-Produkte, um ihren Kunden höchste Qualität zu bieten. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC GmbH & Co. KG, München. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.friwo.com.



