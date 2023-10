Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag erneut mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 34,14 Punkte oder 1,09 Prozent auf 3.093,89 Einheiten. Auch die Stimmung an den europäischen Leitbörsen wurde durch die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen getrübt. Laut Analysten stehen die hohen Anleiherenditen im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der damit verbundenen Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hochzuhalten. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane stellte eine mögliche weitere Zinserhöhung in Aussicht. Zuvor hatte sich bereits das Fed-Mitglied Loretta Mester für eine weitere Anhebung ausgesprochen. Datenseitig blieb es am Dienstag eher ruhig, weder in den USA noch in Europa gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...