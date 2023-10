Trotz des Feiertages wurde gestern gehandelt. Und der DAX knüpfte an die schwache Performance des Vortages an. So ging er für ihn um gut ein Prozent abwärts. Damit schloss er bei 15.085 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, ...