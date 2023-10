NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 17 auf 15 Euro gesenkt wurde. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft sei nicht mehr wiederzuerkennen, lobte Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Konzernführung. Die Gruppe habe sich im Wettbewerbsvergleich am meisten verbessert seit dem Ende des vergangenen Zyklus. Nach dem Einstieg bei der skandinavischen SAS hält er ähnliche Erfolge auch dort für möglich./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 05:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 05:12 / UTC

