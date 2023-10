Berlin (ots) -Am 13. September 2023 um 7 Uhr öffneten sich die Türen der neu gestalteten Filiale in Berlin, Am Tierpark 44. Das Besondere: Um die bestehende Fläche bestmöglich zu nutzen, wurde der alte Markt abgerissen und ein neues Objekt mit insgesamt zehn Etagen errichtet.Der entstandene Neubau beherbergt nun die neue Netto-Filiale im Erdgeschoss sowie darüber insgesamt 159 Apartments für Studierende der nahegelegenen Hochschule für Wirtschaft und Recht. Gemeinsam mit der Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH sowie dem Bezirksamt Lichtenberg hat Netto in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler OIB Projekte GmbH sein Grundstück neu überplant, um zum einen den Kunden einen attraktiven und modernen Lebensmittelmarkt anbieten zu können und zum anderen einen aktiven Beitrag zur Reduzierung der vorhandenen Wohnungsnot in Berlin zu leisten.Der Bau wurde in anderthalb Jahren fertiggestellt. Netto bedankt sich bei allen Projektbeteiligten für die schnelle und unkomplizierte Umsetzung dieses Projekts.Netto nennt mehr als 30 Märkte in Berlin sein Eigen und beabsichtigt, auf einer Vielzahl dieser Grundstücke analoge Projekte umzusetzen.Unsere Kunden erwartet im Markt ein tolles, neues Einkaufen: modernes, hochwertiges, skandinavisches Design mit dunklen Farben und Echtholz. Empfangen werden sie nun mit dem großzügigen Obst & Gemüse-Bereich. Auch die Anordnung der weiteren Produkte im Markt wurde verbessert.Das Sortiment bietet mit mehr als 2300 Artikeln des täglichen Bedarfs fast alles, was das Herz begehrt, wie gewohnt in bester Qualität zum günstigen Preis. Darunter ein umfangreiches Obst & Gemüse Angebot mit mehr als 140 Produkten und regelmäßigen Aktionen.Schwerpunkt im gesamten Angebot ist die mit mehr als 500 Artikeln sehr große Auswahl an regionalen Marken und Obst & Gemüse Artikeln. Ergänzt wird das Sortiment um regelmäßige Food- und Non Food-Aktionswaren, die je nach Saison, aktuellen Trends und den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausgewählt werden.An den Neueröffnungstagen bietet Netto seinen Kundinnen und Kunden viele Eröffnungsangebote an. Das Netto-Team in Lichtenberg freut sich Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr auf Sie. Mehr Informationen unter www.netto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 345 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto ApS & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelE-Mail: timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5617455