Linz (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in der Türkei sind im September um 61,5% im Jahresvergleich gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Spitzenreiter bei der Teuerung seien Hotels und Restaurants - in diesem Segment hätten sich die Preise fast verdoppelt. Die Notenbank habe in den letzten Monaten den Leitzins bis auf 30% angehoben um gegen die hohe Inflation anzukämpfen. Den TRY (Türkische Lira)-Verfall habe sie nicht stoppen können. ...

