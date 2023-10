Die Sandoz Group AG (Ticker «SDZ»), ein von Novartis abgespaltenes Unternehmen, hat heute ihre Aktien an der Schweizer Börse kotiert. Der Eröffnungskurs betrug CHF 24.00 pro Aktie, die Marktkapitalisierung von Sandoz lag damit bei rund CHF 10.3 Mrd.



Das ausgegebene Aktienkapital von Sandoz besteht aus 431'000'000 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.05. Ein öffentliches Angebot der Aktien des Unternehmens ist nicht erfolgt. Sandoz wurde heute in den Swiss Leader Index (SLI), den Swiss Performance Index (SPI) und den SXI Life Sciences Index aufgenommen, am 5. Oktober folgt die Aufnahme in den SMI Mid Index (SMIM).



Im Juli 2023 hatte Novartis die Absicht bekannt gegeben, die Zustimmung der Aktionäre zum hundertprozentigen Spin-off des Geschäfts von Sandoz einzuholen - in ein eigenständiges, bei SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen. Am 15. September 2023 genehmigten die Aktionäre von Novartis den vorgeschlagenen hundertprozentigen Spin-off der Division Sandoz. Die Abspaltung erfolgt durch Ausschüttung einer Sachdividende. Somit erhalten Aktionäre von Novartis und Inhaber von Novartis American Depositary Receipts (ADRs) eine (1) Sandoz-Aktie für je fünf (5) gehaltene Novartis-Aktien bzw. ein (1) Sandoz-ADR für je fünf (5) gehaltene Novartis-ADRs.



Richard Saynor, CEO von Sandoz, sagt: «Als eigenständiges Unternehmen kann Sandoz sich ganz auf die Umsetzung seiner zweckgerichteten Strategie konzentrieren. Sie strebt nachhaltige Marktführerschaft in der wachsenden und bedeutenden Generika- und Biosimilars-Industrie an. Wir leisten bereits jetzt Pionierarbeit für den Zugang von Patienten, indem wir das globale Gesundheitswesen mitgestalten. Und wir wollen in Zukunft noch mehr bewirken.»



Jos Dijsselhof, CEO SIX, betont: «Ich freue mich, Sandoz zu begrüssen - ein weiteres globales Unternehmen an unserer Börse, das in seiner Branche Marktführer ist. Der heutige Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein in der langen Geschichte von Sandoz. Er schafft die Grundlage, auf der das Unternehmen seine Vision weiter realisieren kann, das weltweit wertvollste Generikaunternehmen zu werden. Ich wünsche Sandoz viel Erfolg auf seinem Weg als eigenständiges SIX-kotiertes Unternehmen.»