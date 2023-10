(shareribs.com) Chicago 04.10.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel wenig verändert. Mais bleibt deutlich unter der Fünf-Dollar-Marke. Die Agrarfutures stehen unter dem Eindruck der voranschreitenden US-Ernte und den Aussichten für das Weizenangebot. Sojabohnen notieren auf dem tiefsten Stand seit 18 Monaten. Die Ernte in den USA schreitet voran. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...