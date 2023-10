Zürich (www.anleihencheck.de) - Aktuell beobachten wir eine erstaunliche Sorglosigkeit bei den Analysten und Investoren, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Die Gefahren einer abkühlenden Konjunktur und damit tieferen Unternehmensgewinnen sowie gleichzeitig weiter steigende langfristige Zinsen würden mehrheitlich ignoriert und seien an den Aktien- und Kreditmärkten nicht vollständig eingepreist. Die Gefahr negativer Überraschungen wachse damit. Zudem würden die Geldmengen global weiter fallen und in den USA stünden die Regionalbanken nach wie vor unter Druck. ...

