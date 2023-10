Der französische Automobilzulieferer Valeo wird die Produktion von Elektromotoren in seinem deutschen Werk Bad Neustadt im Juli 2024 einstellen. Von den 542 Beschäftigten am Standort sollen lediglich 200 in der Forschung und Entwicklung weiter beschäftigt werden. In Bad Neustadt entwickelt und produziert Valeo E-Motoren unter anderem für Mercedes-Benz und Volvo. Ein Valeo-Sprecher erläuterte die Entscheidung gegenüber der Automobilwoche mit "deutlichen ...

